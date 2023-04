„Weihnachtsbäume“ strahlen auch zu Ostern

Neben der regionalen Zusammenarbeit zwischen den 14 HORNBACH Bau- und Gartenmärkten - die Österreich-Konzernzentrale befindet sich im Industriezentrum NÖ Süd in Wiener Neudorf - und den in ihrer Nähe beheimateten Angeboten von SOS-Kinderdorf konnte dem Verein eine durch den Christbaumverkauf erzielte Spende in Höhe von knapp 22.000 Euro überbracht werden. „Wir sind stolz darauf, erneut einen wertvollen Beitrag leisten zu können, damit Kinder und Jugendliche ein sicheres und lebenswertes Zuhause in den Angeboten von SOS-Kinderdorf finden,“ betonte Marek Thiemel, Landesgeschäftsführer von HORNBACH Österreich. Die Summe konnte im Vergleich zum Vorjahr sogar übertroffen werden, denn zu jedem bei HORNBACH gekauften österreichischen Christbaum wanderte ein Beitrag in den Spendentopf für SOS-Kinderdorf.

Nora Deinhammer, Geschäftsführerin SOS-Kinderdorf Österreich, bedankte sich bei allen HORNBACH-Kundinnen und -Kunden: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, jedem Kind in Not ein liebevolles Zuhause in Würde und Wärme zu ermöglichen. Das können wir nur zusammen mit unseren Spendern und Spenderinnen schaffen. Ihre Hilfe ist mehr als eine Spende: Sie ist Bekenntnis zum Miteinander, zur Menschlichkeit und zur Einzigartigkeit der Kindheit.“

