Es überrascht nicht, dass die Sperre der Hauptstraße, die Verlegung der Bushaltestellen und die Überbrückung der nun auftauchenden Distanzen nicht ohne Probleme über die Bühne zu gehen scheint.

Und das gleich am ersten Tag. „Es ist um die Streckenführung der Linienbusse ein Chaos entstanden“, meldete sich noch am selben Tag Ferdinand Szuppin, Unabhängige Bürgerliste (BGL) , zu Wort, „von der Gemeinde angekündigt, sollten je eine Ersatzhaltestelle an der Brühlerstraße/Abzweigung Hauptstraße Richtung Billa und eine weitere auf der Gaadner Straße, Höhe Anningersaal eingerichtet werden, am ersten Tag der Umleitung gibt es diese beiden Haltestellen nicht, dafür eine an der Bettlerstiege, Höhe Beethovenpark, dabei hat es der VOR es nicht für nötig befunden, an den aufgelassenen Haltestellen Hinweise auf die Sperre und Ersatzhaltestellen anzubringen.“

Bei der Kreuzung Gaadner Straße/Hauptstraße auf Mödlinger Gebiet liegen nun eine Einmündung, eine Ampelregelung und die Bushaltestellen sehr dicht beieinander, was für sehr unübersichtliche Situationen sorgen kann.

Szuppin weist darauf hin, dass die Bürgerliste angeregt hatte, Haltestellen zu belassen und die Busse über die Anningerstraße zur Gaadner Straße zu leiten: „Zwei Sattelschlepper, die sich verirrt hatten, kamen problemlos aneinander vorbei, außerdem wäre ein Shuttledienst billiger gewesen als ein Taxi.“

Hinterbrühls Ortschef Erich Moser, ÖVP, weist darauf hin, dass am ersten Tag die Bushaltstellen falsch platziert gewesen seien, dies aber schon am Dienstag korrigiert gewesen sei: „Ansonsten ist die ganze Sache vom Land verhandelt worden, wir können uns als Gemeinde nur sehr begrenzt einbringen, was wir natürlich im Sinne der Bürger und einer guten Lösung tun, aber letztlich entscheidet der Sachverständige.“

Und: „Ein Bus ist kein Eichhörnchen, auch wenn das ein Sattelschlepper geschafft hat, heißt es nicht, dass das für die Busse auch geht.“ Zudem sei es nicht unbedingt sinnvoll, eine Einbahnführung für so eine begrenzte Zeit umzudrehen.