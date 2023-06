Mit dem Hintern voran Badesaison in Perchtoldsdorf eröffnet

Für den gestrigen Sommerbeginn hat sich das Perchtoldsdorfer Freizeitzentrum (FZZ) gemeinsam mit dem Verein „Perchtoldsdorf in Bewegung“ rund um Gemeinderat a.D. Fritz Smoly und der Raiffeisen Regionalbank Mödling ein besonderes Programm für Kinder und Jugendliche ausgedacht: Im Becken des Freibades wurden mit zwei „Aquatracks“ aufblasbare schwimmende Hindernisparcours aufgebaut, die es von den „Aqua-Warriors“ mit Laufen, Klettern, Springen und Rutschen zu bezwingen galt.

„Arschbomben-Contest“ machte Köpfler überflüssig

Organisator Fritz Smoly freute sich: „Rund 600 Teilnehmer starteten zwischen 11 und 16 Uhr in Einzel- Teamwettbewerben, das sind wirklich sehr viele Teilnehmer.“ Wer keinen Köpfler beherrscht, machte sich nichts draus, denn ein richtiger „Aqua-Warrior“ nahm am „Arschbomben-Contest“ teil. Bei diesem Bewerb, der die gute Laune erheblich steigerte, wurde die Kreativität der Sprünge bewertet. Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Schlosserei Fürndraht, Dachdeckerei Trampler, Autohaus Heiss, Burghemden, ebit Steuerberatungskanzlei, THEO – Theater für junges Publikum in Perchtoldsdorf und „das EIS“, dem beliebten Eissalon am Marktplatz.

Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgte die Wasserrettung Perchtoldsdorf. Der Verein „Perchtoldsdorf in Bewegung“ trägt seit mehreren Jahren aktiv dazu bei, Sport und Bewegung in der Marktgemeinde Perchtoldsdorf zu fördern. Egal ob jung oder alt – in jedem Lebensabschnitt ist eine regelmäßige körperliche Betätigung essenziell für eine gesunde Lebensweise und begünstigt das Wohlbefinden in vielerlei Hinsicht. Besondere Zielgruppe sind hierbei auch junge Menschen, die durch Aktivitäten, etwa in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen und Einrichtungen wie dem Freizeitzentrum, angesprochen werden.