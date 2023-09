Spielplan 2023/24 Stadttheater Mödling geht mit Horvath in die neue Spielzeit

Foto: Shutterstock, VDB Photos

N eun Eigenproduktionen enthält der Spielplan 2023/24 des Theaters zum Fürchten im Stadttheater Mödling, den Intendant Bruno Max am Freitag bei einem Pressegespräch auf der Bühne des Hauses präsentiert hat. Gestartet wird am 10. Oktober mit „Figaro lässt sich scheiden“ von Ödön von Horvath in einer Inszenierung von Rüdiger Hentzschel.

Erfreulich ist die abgelaufene Saison 2022/23 verlaufen: Mit einer Auslastung von 83,45 Prozent „sind wir wieder dort, wo wir vor Corona waren“, so Max. Allerdings erfolgten Kartenbuchungen kurzfristiger als bisher. Mödlings Kulturstadtrat Stephan Schimanowa (SPÖ) berichtete, dass die Stadtgemeinde einer Vertragsverlängerung für die kommenden vier Jahre zugestimmt hat („einstimmig!“). Besonders erfolgreich war die Sommerproduktion „Aventura“ im Bunker (wird 2024 wiederholt) mit einer Auslastung von 99,13 Prozent an 13 Spieltagen. Die weiteren Premieren in der kommenden Saison: Babett Arens inszeniert „Play Strindberg“ von Friedrich Dürrenmatt (ab 4. November), Bruno Max selbst führt Regie bei der „Mutter aller romantischen Tragikomödien“, Edmund Rostands „Cyrano de Bergerac“ (ab 2. Dezember). Das neue Jahr beginnt mit einer Neufassung der Marivaux-Komödie „Der Streit“ durch Vanja und Peter Fuchs (ab 13. Jänner), gefolgt von der deutschsprachigen Erstaufführung „Good - Ein guter Mensch“ von Cecil Philip Taylor, übersetzt und inszeniert von Bruno Max (ab 10. Februar). Marcus Ganser bringt die Junk-Oper „Shockheaded Peter“ der Tiger Lillies auf die Bühne (ab 9. März). Es folgen zwei österreichische Erstaufführungen: Sam Madwar inszeniert „Fettes Schwein“ von Neil LaBute (ab 6. April), Felix Metzner die Satire „Network“ von Lee Hall nach dem Film von Paddy Chayefsky (ab 4. Mai). Eine schwarze Komödie steuert Bruno Max („Burke und Hare oder Eine Sache von Angebot und Nachfrage“) zum Saisonabschluss bei (ab 8. Juni). Wie bisher sind alle Produktionen nach Mödling auch im Theater Scala in Wien zu sehen. Außerdem finden sich noch zwei Specials im Programm: „Omi-Alarm“ mit Konstanze Breitebner (24. Oktober), Text und Regie: Susanne Felicitas Wolf, sowie „Schreib. Nein, schreib nicht“ (20. Dezember) mit Chris Lohner und Erwin Steinhauer, die den Briefwechsel zwischen Marlene Dietrich und Friedrich Torberg szenisch interpretieren (Dramaturgie: Alexander Hauer). Prinzipal Max gibt sich jedenfalls auch nach 25 Jahren weiterhin spielfreudig: „Jetzt geht's erst richtig los! Wir haben soeben die Rapidviertelstunde eingeläutet. Es sind noch lange nicht alle möglichen Wunder verwirklicht. Diese Zitrone hat noch Saft!“ (S E R V I C E - Stadttheater Mödling, Saison 2023/24, Information: Tel. 01/5442070, www.stadttheatermoedling.at, www.theaterzumfuerchten.at)