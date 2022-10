Maria Enzersdorf: Das Areal spielt alle Stückerl

Es waren viele Monate des Planens, des Bauens und des Wartens, doch nun ist er freigegeben: der neue Spielplatz am Liechtenstein, der von der Marktgemeinde gemeinsam mit dem Spielplatzbüro des NÖ Familienlandes in die Realität umgesetzt wurde.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, dankte „vor allem den Kindern, die sich bei der Gestaltung des Spielplatzes mit vielen Ideen eingebracht haben“. Vizebürgermeister Markus Waldner, AKTIVE, strich die „wunderbare Lage mitten im Wald, mitten in der Natur“ hervor. Nicht vergessen wurde, den Wirtschaftshof mit Peter Fröhlich an der Spitze für die Umsetzung in Eigenregie vor den Vorhang zu holen; ebenso wie den ehemaligen Wirtschaftshofleiter Helmut Stöhr, der sich noch um die Vorarbeit gekümmert hatte.

Die jungen Cheerleader steuerten die Eröffnungseinlage bei. Foto: Foto Gemeinde

Diakon Josef Ruffer segnete den Spielplatz, die Cheerleader der Volksschule Altort zeigten akrobatische Einlagen und dann ging es für alle Kinder los auf die tollsten Spielgeräte: Flying Fox, Wasserspiele, Rutschen, Slacklines und Klettertürme begeisterten alle. Kulinarische Stärkungen gab es mit vitalen Häppchen aus der Gemeindeküche von Martin Neuherz und Anita Papp.

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich laut Finanzreferent Christof Müller, ÖVP, auf 250.000 Euro.

