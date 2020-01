Die klassisch ausgebildete Sopranistin Danika Ruso ist die Stimme der Celtic-Band "Spinning Wheel". Durch ihr Interesse an Musik des Mittelalters kam sie zur Wiener Irish-Folk-Szene. Sie spielt auch Harfe und Akkordeon. Bernhart Ruso ist Percussionist und bekannt für einen erdigen Beat. Irische Querflöte erlernte er von Mike McGoldrick in Manchester. Neben Spinning Wheel spielte Ruso in vielfältigen Formationen wie Smoky Finish, Moving Pints und als Gastmusiker bei der Roadie Rowdy Piper Band. Fabian Zechmeister ist der dritte Musiker der Band. Als Sohn zweier Musiker ist er groß geworden mit irischer, schottischer und bretonischer Bordunmusik.

Er spielt viele neue und alte Musikinstrumente und hat auch Erfahrungen im Bereich des Folk-Metal.

