Bezirk Mödling: Rote Euphorie jäh gebremst

„Heißt's Obmann, weil man nicht weiß, ob man der Wahl Glauben schenken darf?“ Star-Komiker Alex Kristan aus Maria Enzersdorf hat noch am Montagabend eines seiner aktuellen Videos veröffentlicht. Doskozil hat demnach „die Genossen nur kurz genossen“. Keine Frage, die Wogen gehen nach dem Wahldesaster hoch. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender & SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger nahm im NÖN-Gespräch das Unfassbare noch mit Humor: „Ich hab dem Excel nie vertraut.“ Nachsatz: „Die Auszählungspanne ist nicht entschuldbar und unprofessionell". Er hätte sich in Linz einen „Einigungs- und Aufbruchparteitag gewünscht“, Jetzt hoffe er, dass „Andi Babler neues Feuer entfacht, ein engagiertes Team aufstellt und einen inhaltlichen Reformprozess in die Wege leitet“. Tatsache sei, dass Babler „mit seiner Kampagne und mit seiner mitreißenden Rede am Parteitag in Linz die Mehrheit der Delegierten mitgenommen hat“.

SPÖ-Gemeinderat Thomas Smutny aus Gaaden schüttelt den Kopf: „Einerseits eine überraschende Wendung, unglaublich, dass so etwas passieren kann, andererseits hat man doch auch schon beim Parteitag an den Zurufen und dem Applaus der Delegierten ablesen können, wie viel Zuspruch Babler bekommt, insofern ist es jetzt auch wieder plausibel. Ich glaube, dass Babler einer ist, der von der Basis kommt, die Sprache der Basis spricht und die Fähigkeit hat, alle wieder zu einen.“

Andreas Linhart, Bürgermeister in Brunn am Gebirge, fasste sich kurz: „Die jetzige Situation ist ein Armutszeugnis für die Organisatoren.“