Was die Nachfolge in Mödling betraf, musste Bezirksparteiobmann & Landtagsabgeordneter Hannes Weninger "nicht lange nachdenken. Die Beförderung von Conny Rausch lag auf der Hand". Die 40-jährige Mödlingerin hat während ihres Studiums 2005 als Mitarbeiterin im SPÖ-Bezirksbüro begonnen, war später als Büroleiterin tätig und hat 2017 auch das Kommunikationsmanagement der SPÖ Niederösterreich übernommen. Rausch, Mutter einer 5-jährigen Tochter, saß von 2009 bis 2015 für die SPÖ im Mödlinger Gemeinderat.

Als Bezirksgeschäftsführerin will sie vor allem "die organisatorische Schlagkraft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Bezirk stärken. Wir haben hunderte Mitarbeiterinnen, die als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie in Vereinen ehrenamtlich aktiv sind. Ihre Arbeit zu unterstützen, ist mein größtes Anliegen“.

Rausch ist sich auch bewusst, dass die Mandatare und Mitarbeiter vor großen Herausforderungen stehen. Um gehört zu werden, sei die Präsenz am Stammtisch - aktuell nicht möglich - ebenso notwendig "wie Postings auf Facebook. Wer sich neben Job, Familie und Freizeit noch Zeit für gesellschaftliches Engagement nimmt, verdient größte Anerkennung". Motivation, Unterstützung und Weiterbildung stehen daher für sie "an oberster Stelle", betonte Rausch.

Und sie will Mitglieder gewinnen. Dass deren Anzahl im Bezirk Mödling in den vergangenen beiden Jahren nicht nur stabilisiert, sondern gesteigert werden konnte, führt Rausch "vor allem auf die vielen jungen Mitglieder zurück. Unsere Einladung zu einer einjährigen Gastmitgliedschaft wird gut angenommen, fast alle bleiben uns dann auch langfristig verbunden“.

SPÖ Mödling-Baden stellt sich regional neu auf

Weninger ist zuversichtlich, dass Rausch "frischen Wind in die Organisation bringen wird". Und er macht deutlich, dass die 2017 eingeführte Bürogemeinschaft mit der SPÖ Bezirksorganisation Baden als SPÖ-Regionalgeschäftsstelle Mödling-Baden "vorerst fortgeführt wird. Es gibt jedoch künftig keinen übergeordneten Regionalgeschäftsführer mehr, sondern für jeden Bezirk eine Geschäftsführerin und eine gemeinsame Büroorganisation". Im "Netzwerk" in der Hauptstraße 42a in Mödling.