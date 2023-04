Diskussion als Entscheidungshilfe

Noch bis 10. Mai können Mitglieder der SPÖ darüber abstimmen, wer die Partei als Bundesvorsitzende bzw. -vorsitzender anführen soll. Zur Wahl stehen SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler.

Innerhalb der Bezirks-SPÖ hält man sich durch die Bank bedeckt: „Ich habe meine Entscheidung getroffen“, merkte beispielsweise Bezirksparteivorsitzender und SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger auf NÖN-Anfrage an. „Von mir wird es sicherlich keine Empfehlung geben. Ich gehe davon aus, dass jedes Mitglied seine Präferenz hat und diese auch zum Ausdruck bringen wird.“

Auch Mödlings Kulturstadtrat und Klubobmann Stephan Schimanowa wird sich öffentlich nicht dazu äußern, wen er sich als Bundesparteivorsitzenden wünscht. Das habe auch den Grund, dass „das Thema derart mit Emotionen behaftet ist. Man sieht das auch in der Stadtpartei, wo man durchaus Tendenzen für alle drei Kandidaten merkt“.

Mit ein Grund, warum die Mödlinger SPÖ einen völlig an deren Weg beschreitet und am Donnerstag, 4. Mai, um 18.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion ins Josef Schöffel-Haus in der Mannagettagasse lädt, wie Stadtparteiobfrau und Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler feststellt: „Uns ist es ein Anliegen, unseren Mitgliedern eine inhaltliche Entscheidungsgrundlage zu bieten, ohne die persönliche Entscheidung etwa durch eine Festlegung des Vorstands zu beeinflussen.“

Es handelt sich dabei um ein offenes Forum „für alle Mödlingerinnen und Mödlinger, die sich über gesellschaftspolitische Entwicklungen austauschen wollen“, betonte Schimanowa in seinen Eigenschaften als Organisator und Moderator. Gesprächspartner kommen aus allen drei Lagern: Eva Maria Holzleitner, Abgeordnete zum Nationalrat sowie Bundesvorsitzende der SPÖ-Frauen, Roland Fürst, Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland sowie Senad Lacevic, Klubvorsitzender der SPÖ Neubau in Wien und Teil des Unterstützungskomitees von Andreas Babler.

„Viele Mitglieder hätten sich gemeinsame Hearings der drei Kandidaten erwartet, leider ist die im Rahmen der Befragung nicht vorgesehen“, bedauert Drechsler. Also biete man mit dem Diskussionsabend „den Mitgliedern und der interessierten Öffentlichkeit eine Alternative“.

