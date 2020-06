Diese schwierigen Bedingungen waren Anlass für die SPÖ einen Einspruch in Erwägung zu ziehen.

Nach mehreren Gesprächen mit einem Verfassungsjuristen, steht es nun fest. Der SPÖ-Vorstand hat mehrheitlich einen Einspruch gegen das Wahlergebnis abgelehnt.

Die Chancen beim Landes Hautwahlbehörde werden gering eingeschätzt. Diese Behörde wird nach dem Gewicht der politischen Parteien besetzt und wird vermutlich bei ihrer Entscheidung nur auf die auf die vorgelegten Unterlagen der Gemeindewahlbehörde beziehen. Diese Unterlagen sind sicher korrekt und bestätigen, dass die Wahl ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Anders könnte es der Verfassungsgerichtshof sehen. Den Artikeln 26, 95 und 117 Abs 2 des Bundesverfassungs-Gesetzes liegt das Prinzip der "Reinheit", verstanden im Sinne von "Freiheit" der zugrunde.

Aus dem Grundsatz des freien Wahlrechtes wird insbesondere die Freiheit der Wahlwerbung abgeleitet. Demnach darf die Wahlwerbung nicht sinnwidrig beschränkt und der Wähler in der Freiheit seiner Wahl nicht in rechtlicher oder faktischer Weise beeinträchtigt werden“, heißt es in einem Urteil des Verfassungsgerichthofes.

Und der Verfassungsrechtler Christian Funk meint ein einem Artikel vom 8. Mai in der Tageszeitung „DiePresse“, „bleiben die Corona Sicherheitsbestimmungen im Wahlkampf bestehen, ist eine verfassungskonforme Wahl nicht möglich. Die Möglichkeit von Wählerbesprechungen und Wählerversammlungen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine verfassungskonforme Wahl“.

Trotzdem birgt der Weg zum Verfassungsgerichtshof ein Risiko. Bei den bisherigen Entscheidungen waren es Behinderungen durch Personen und Organe (Bürgermeister). Wie die Behinderungen durch das Coronavirus beurteilt wird, bleibt offen. Weiters kommt dazu, dass Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes in derartigen Einsprüchen erst nach Monaten, ja manchmal Jahre, erfolgen.

Es stünde also über der Tätigkeit des Gemeinderates das Damoklesschwert der Aufhebung der Wahl.

Die SPÖ will keine Entscheidung im Sinne von „fiat justitia, pereat mundus“. In Anwendung dieses Satzes hat die SPÖ das Gemeinwohl über den eigenen Nutzen gestellt.

Dass in den sozialen Medien ein weiterer Einspruch heftig kritisiert wurde, hat die SPÖ verstanden. Die Angriffe der Vertreterin der Bürgerliste, die oft unter der Gürtellinie lagen, nicht. Immerhin habe die SPÖ nur in Erwägung gezogen, ein demokratisch garantiertes Recht in Anspruch zu nehmen.

Wie geht es weiter?

„Susanne Giffinger und dem Team der SPÖ Perchtoldsdorf kommt nach dem Verlust der VP-Absoluten große Verantwortung im neuen Gemeinderat zu. Veränderung und Kontrolle sind nun besonders gefragt“ gibt Bezirksvorsitzender Hannes Weninger die Linie für die Aufgaben der SPÖ im Gemeinderat vor.

Und diese Aufgaben, Veränderung und Kontrolle, wird die SPÖ unter der Führung von Susanne Giffinger im politischen Diskurs erfolgreich erfüllen.