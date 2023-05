Mödling: Bank Austria verabschiedet sich aus der Wiener Straße

„Mit Entsetzen mussten die Kundinnen und Kunden zur Kenntnis nehmen, dass die Filiale mit 9. Juni geschlossen wird“, ist Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler verärgert. Zudem sei die Information „mit einem unscheinbaren Flyer“ erfolgt, „gut sichtbare Plakate gibt es keine“. Für Drechsler ist die Schließung vor allem aus Sicht der „älteren und gehbehinderten Personen aus der Schöffelstadt eine Katastrophe“. Die Empfehlung, auf die Hauptfiliale in der Enzersdorfer Straße auszuweichen, sei „ein Hohn. Entweder ist man in der Mobilität so eingeschränkt, dass ein Taxi genommen werden muss, oder es bedeutet einen Fußmarsch von über 30 Minuten, um einen Erlagschein aufzugeben“.

Für SPÖ-Klubobmann Stephan Schimanowa agiert das Bank Austria-Management „abgehoben und ohne Empathie. Aus Profitgründen wird Stück für Stück das Filialnetz der Banken auf Kosten gerade der älteren Menschen ausgedünnt. Auch das vorgeschlagene Online-Banking ist keine Alternative, haben doch viele Pensionistinnen und Pensionisten überhaupt keinen Internet-Zugang“.

Auf NÖN-Anfrage zeigt man sich seitens der Unicredit-Group überrascht: Die Schließung des Standortes, der ohnehin nur noch im Teilbetrieb (Montag und Freitag) geführt worden ist, sei nur eine Frage der Zeit und mit der Gemeinde abgesprochen gewesen. Im knapp einen Kilometer entfernten Kompetenzzentrum in der Enzersdorfer Straße mit etwa 30 Mitarbeitern würden „alle Kundengruppen bestens betreut werden“. Was mit dem Gebäude in der Wiener Straße passiert, das der Unicredit Group gehört, wisse man noch nicht.

Drechsler bleibt dabei: „Die Bank muss bleiben. Auch wenn davon auszugehen ist, dass das Management keinen Rückzieher machen wird, werden wir alles daransetzen, die Schließung zu verhindern, denn wir stehen auf der Seite der Betroffenen.“

