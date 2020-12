Der Begriff „Sportlexicon“ steht für „nicht viel Zeit, wenig Platz, kein Equipment und null Vorwissen. Ideale Voraussetzungen, um nicht nur im Lockdown Heim-Athleten wie Menschen, die sich nur ungern von der Couch erheben, auf eine vielfältige Bewegungsreise mitzunehmen.

„Veranstalter“ dieses sportlichen Exkurses sind das bewegungsaffine Lehrerpaar Nora Steinmüller, Geografie- und Spanisch am Sportgymnasium, mit nahezu abgeschlossenem Sportstudium und Josef Rottensteiner (Sportwissenschafter). Nora Steinmüller unterrichtet am Sportgymnasium in Maria Enzersdorf. Um ihren Schülern den Spaß an der Bewegung trotz mangelnder Möglichkeiten näher zu bringen, gründeten die beiden während des ersten Lockdowns im März die Plattform „Sportlexicon“.

Auf YouTube gibt es mittlerweile über 40 Videos zum Thema Sport und Bewegung. Auch die Bildungsdirektion unterstützt die Plattform. Im Moment läuft auch eine Challenge für Schüler, damit diese in Bewegung bleiben.

Jede Woche geht ein Video online, 50 sind es mittlerweile. Der Name steht für ein reichhaltiges Wissensangebot, „wir unterstützen in der richtigen Technik – wer etwas sucht, soll merken, dass man bei uns fündig wird - wie bei einem Lexikon eben“, ergänzt Steinmüller.