EuropaSportMittelschule Mödling: Zum Abschied das Gütesiegel in Gold

Für Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, ist erwiesen, dass sich „Bewegung positiv auf den Lernerfolg auswirkt und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert“. Ein Gütesiegel zu erhalten bedeute „viel Engagement und Motivationsarbeit aller Beteiligten“.

Das Schulsport-Gütesiegel wird für eine Dauer von vier Jahren verliehen und ist für Volksschule, Neue Mittelschule, Allgemeine Sonderschule, Polytechnische Schule, Berufsschule, Allgemein bildende höhere Schule, Berufsbildende Mittlere und Höhere Schule sowie Forstfachschulen und Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Schulen vorgesehen. Das Siegel gibt es in den Kategorien Gold, Silber und Bronze und wird von der Bildungsdirektion für Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich überreicht. Die prämierten Schulen zeichnen sich durch besondere Aktivitäten in den Bereichen Sport, Bewegung und Gesundheit aus.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, FPÖ, geht davon aus, dass „wir es noch besser können. Ich denke dabei etwa an teilweise ungenützte Schulsportinfrastruktur in der unterrichtsfreien Zeit und die hohe Anzahl an sportfachlich, pädagogisch gut geschultem Personal“.

Direktorin Brigitte Luksch-Hoffelner freut sich „riesig. Das ist ein würdiger Abschluss meiner Schulkarriere“. Luksch-Hoffelner leitete seit 2015 die Geschicke der EMS und tritt in den Ruhestand. Nachfolger ist Martin Pieler, der bislang in der Mittelschule Perchtoldsdorf unterrichtet hat.