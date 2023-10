Gaaden: Freilichtbühne, Yogawiese, Beachvolleyball- und Skaterplatz

Der Spatenstich für den neuen Beachvolleyballplatz ist der Auftakt für eine Reihe von Neuerungen, um die Gaaden in den nächsten Monaten reicher wird. Beim Fußballplatz unterhalb des Kögerls entsteht dieser Tage der Beachvolleyballplatz, der mit einem höhenverstellbaren Netz ausgestattet sein wird, „so kann er auch für Badminton, für Netzfußball und von Kindern genutzt werden”, sagt Ortschef Anton Jenzer, Wir Gaadner. Die baulichen Maßnahmen werden noch heuer umgesetzt, dann kommt noch der Sandbelag, so dass im Frühjahr 2024 offiziell eröffnet werden kann. Die Kosten liegen bei rund 100.000 Euro. Zutrittsmöglichkeiten und Reservierungen laufen dann über eine App, dazu bekommt man dann über die Bürgerkarte einen Code.

Eine Bühne für Theater und Kabarett

Ein weiteres Projekt, das in dem Gebiet und im kommenden Jahr realisiert werden wird, ist die Errichtung einer Naturbühne. „Wir werden am Fuße des Kögerls ein Podium errichten, auf dem Konzerte stattfinden können, es kann für Theater und Kabarett genutzt und auch gemietet werden”, betont Jenzer und führt weiter aus: „die Wiese daneben kann bestuhlt werden, ist aber auch als Yoga- oder Gymnastikwiese zu benutzen.“ Die Bühne wird fast nur in Eigenregie errichtet und schlägt daher mit lediglich 10.000 Euro zu Buche.

Und es gibt noch einen anspornenden Ausblick: „Wenn dann noch im Frühjahr der geplante Skaterparcours errichtet wird, steht der Bevölkerung mit Basketball- und Fußballplatz ein richtiger Sportpark zur Verfügung”, freut sich Jenzer.