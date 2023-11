Plötzlich Igelpapa: Fünf Igel wohnen jetzt neben Würstelstand in Achau

Immer hungrig: die fünf kleinen Igel beim Fressen. Foto: privat

Genauer gesagt bauen sie sich ihr Nest unter einem hölzernen Podium, auf dem der Würstelstand-Pächter etwa einen Ofen lagert. „Die fünf kleinen Igel waren plötzlich da“, erzählt Dittrich, der zwar zuvor keine Erfahrung in der Aufzucht von Igelbabys hatte, sich aber kürzester Zeit zum vorbildlichen Igelpapa mauserte. Dass die Kleinen von keinem Muttertier begleitet werden und daher menschliche Hilfe brauchen um zu überleben, war Dittrich rasch klar. Er berichtet: „Ich habe mich sofort informiert, was kleine Igel brauchen, vor allem welches Futter, um das notwendige Gewicht zu erreichen, um selbstständig überwintern zu können.“

Igel müssen 25 dag schwer werden

250 Gramm sind dafür notwendig, Dittrich hat schon herausgefunden, welches Katzenfutter den Jungtieren am besten schmeckt. Dazu gibt es noch Proteine in Form von getrockneten Maden. Dass Dittrich ein ausgezeichneter Koch ist, beweist er regelmäßig auch im Achauer Würstelimbiss, wo er jeden Dienstag für seine Gäste ein Menü zubereitet. „Letztes Mal habe ich einen Grenadiermarsch gekocht, da ist kein Brösel übergeblieben“, erzählt Dittrich. Jetzt bereitet er Gänsekeulen zu, bald gibt es auch selbst geröstete Maroni. Auch unter seinen Stammgästen sorgen die Igelbabys für Begeisterung. Josef Blieberger lobt Dittrich: „Er ist wirklich ein Mensch, der ein großes Herz hat. Für ihn dreht sich jetzt alles um die kleinen Igel, aber die sind ja wirklich eine Freude.“ Bis jetzt zeigten sich die Babys auch am Tag, just als die NÖN kam, um die Igel zu fotografieren, verließen sie ihr angestammtes Reich nicht. „Vielleicht liegt es auch an dem schlechten Wetter“, meinte Dittrich, der dann am verregneten Freitag statt der kleinen Igel Modell stand.