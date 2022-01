Mödlings Zeit der politischen Selbstfindung

In dem Jahr, in dem Niederösterreich seine Unabhängigkeit feiert, wird in Mödling ein Denkmal mit kurioser Vorgeschichte eingeweiht. Das Ehrenmal für den ehemaligen Bürgermeister und Naturschutz-Pionier Josef Schöffel wird 1922 vor der damaligen Sparkasse ein zweites Mal gesetzt, nachdem es im Jahr 1920 gestohlen worden war.

Fast ganz Mödling ehrt bei der Eröffnungsfeier den „Retter des Wienerwaldes“ – viel Grund zum Feiern gibt es in dieser Zeit, die von den Nachwehen des Ersten Weltkriegs, Inflation und Not geprägt ist, allerdings nicht. Als die wirtschaftliche Situation sich ab 1925 entspannt, entstehen unter Bürgermeister Ferdinand Buchberger, SPÖ, erste kommunale Projekte wie das Mödlinger Stadtbad.

Ferdinand Buchberger hat Mödling geprägt

„Buchberger hat die letzten 100 Jahre in Mödling maßgeblich geprägt“, erzählt Christian Matzner vom Museum Mödling. „Krankenhaus, Feuerwehr, Konsumverein und Arbeiterwohnungen, all diese sozialdemokratischen Errungenschaften gehen auf ihn zurück.“

1925 wird Mödlings SPÖ-Vorsitzender Leopold Müller von Faschisten vor dem von ihm gegründeten Schöffel-Haus in der Mannagettagasse ermordet, in der Pogromnacht 1938 eine jüdische Synagoge in Brand gesteckt.

Der Zweite Weltkrieg hat Mödling offiziell erreicht. Juden, die in Villengegenden wie der Hinterbrühl als Intellektuelle und Ärzte leben und arbeiten, müssen fliehen. Nach dem Anschluss an Nazideutschland hört Mödling auf zu existieren und wird zum 24. Wiener Bezirk.

Nach 1945 ist Mödling sowjetische Besatzungszone. Als „Zeit des Stillstands, aber auch Zeit der politischen Selbstfindung“ beschreibt Matzner dieses Jahrzehnt.

1954 wird Mödling neu gegründet, ein Jahr später erhält es ein besonderes Geschenk von Wien: den Mödlinger Stadtwald, unter der Voraussetzung, dass er weiterhin als Naherholungsgebiet für die Wiener gepflegt wird.

Der Wald als Segen für Mödling

„Der Wald ist ein Segen für das heutige Mödling“, ist Christian Rapp vom „Haus der Geschichte“ überzeugt. „So wurde Mödling nicht wie andere europäische Außenbezirke von der Großstadtentwicklung überrollt und die mittelalterliche, gotische Architektur und die Dorfplätze sind erhalten geblieben.“ Zudem hätten „die großen, dramatischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts Mödling allesamt erwischt“, zieht Rapp Bilanz. „Damit ist Mödling nicht nur der optisch reizvolle Bezirk, den wir heute kennen, sondern auch ein exemplarischer Bezirk im Brennpunkt der Zeit.“

In den vergangenen Jahrzehnten erfindet sich Mödling ständig neu und investiert massiv in den Bereichen Kunst, Kultur und Wissenschaft. Auch das Landesklinikum Mödling wird am ursprünglichen Standort in der Sr. Maria Restituta-Gasse völlig neu gebaut.