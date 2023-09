„50+1 Jahre Austropop-Revue“: Katharina Straße live in Mödling

Katharina Straßer ist in vielen Genres zuhause, im Musical ebenso wie in Kabarett, Theater, Chanson, Film und Fernsehen. Mit „50+1 Jahre Austropop-Revue“ präsentiert sie ihre Familienbiographie als musikalische und sehr persönliche „Tour de force“, mit Hits wie „Zwickt’s mi, i man i tram“, „Live is Life“ oder „,Fürstenfeld“. Das Publikum wird zum Begleiter von Straßers ganz persönlicher und humorvoller Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis in die Gegenwart. Man dürfe sich über ein Jukebox-Musical ganz ohne Musical freuen“, verspricht die Entertainerin.

