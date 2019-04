Im Vorfeld des Faschingsumzuges ist die Diskussion erneut aufgekommen: Wie sieht’s in Mödling eigentlich mit den Öffnungszeiten aus? Darf man auch am Sonntag die Läden offen halten?

Grund genug, die Mitglieder des Vereines „Stadtmarketing.Mödling“ zur „RECHT.HABEN“-Veranstaltung ins Anwaltszentrum Mödling zu laden. „Wir gelten als Ortsklasse 1 – Mödling hat also vom Gesetz her große Tourismusbedeutung“, machte Rechtsanwalt Stephan Schriefl deutlich: „Deshalb dürfen alle Verkaufsstellen im Stadtgebiet für den Kleinverkauf von Waren auch an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet halten.“ Dazu bedürfe es keines Antrags und keiner Bekanntgabe, das Geschäft darf einfach öffnen.

Doch der Teufel stecke im Detail: „Erstens: Das betrifft nicht die Gastronomiebetriebe oder große Händler. Und zweitens: Die Beschäftigung von Mitarbeitern ist am Sonntag nicht erlaubt“, warnt Schriefl.

Und doch könnte ein Türchen aufgehen. Unter einem Wulst aus Regelungen, Verordnungen und politischen Entscheidungen versteckt sich eine alte Verordnung, die nun zeitgemäß angepasst werden könnte. „Laut einer Verordnung dürfen Verkaufsstellen für Lebensmittel und Erfrischungen auch an Sonntagen von 9 bis 17 Uhr öffnen und sogar Mitarbeiter beschäftigen – und zwar während einer ,Mödlinger Leistungsschau’“, erläuterte Schriefl.

„Kultursommer“ als möglicher Aufhänger

Was auch immer sich hinter der Begriff „Leistungsschau“ verbergen möge: „Wir wollen uns für eine zeitgemäße Anpassung dieser Verordnung einsetzen“, betonte Vereinsobmann Gert Zaunbauer.

Unternehmer der Fußgängerzone brachten zum Beispiel den Vorschlag ein, die Geschäfte im Rahmen des Kultursommers unter dieser gesetzlichen „Mödlinger Leistungsschau“-Sonderverordnung am Wochenende offen zu halten, da hier vermehrt auch auswärtige Gäste durch Mödling flanieren.

„Das wäre ein beispielgebendes synergetisches Projektergebnis zwischen der Mödlinger Wirtschaft und der Event-Koordinationsstelle des City Managements“, ist Zaunbauer überzeugt. Außerdem sei es ein starkes Zeichen gegenüber der Shopping City Süd, die an Sonntagen geschlossen ist.