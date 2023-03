Einladung ins „Kaffeehaus“

Intendant Bruno Max höchstpersönlich inszeniert das Stück, das am Samstag 11. März um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling Premiere feiert. „Bei uns wird sie im neuen Gewand als Film noir – und trotzdem werkgetreu – erzählt“, verspricht Max.

Zum Inhalt: In Ridolfos kleinem Kaffeehaus am Lido treffen man eine bunte Gesellschaft schillernder Charaktere mit all ihren Schwächen, Träumen, Hoffnungen und Intrigen: Der junge Geschäftsmann Eugenio, dem der vermeintliche „Graf“ Leandro in der Spielhölle nebenan mithilfe des zwielichtigen Casinobetreibers sein gesamtes Vermögen abknöpft. Eugenios vernachlässigte Ehefrau Vittoria, die ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen will.

Und die Tänzerin Lisaura, die gerüchteweise auch mit anderen Talenten ihr Geld verdient, und der Leandro die Ehe versprochen hat sowie eine verkleidete Fremde, die in dieser Sache allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Der Schnorrer Don Marzio beobachtet all das genüsslich und sorgt dafür, dass die Probleme nur noch größer werden. Kein Wunder, dass Cafetier Ridolfo als Schlichter und Vermittler in all dem Durcheinander alle Hände voll zu tun hat.

Es spielen: Lisa-Marie Bachlechner, Samantha Steppan, Anna Zöch, Simon Brader, Hermann J. Kogler, Georg Kusztrich, Sebastian von Malfér, Tony Matzl, Hans Steunzer, Markus Tavakoli.

Spieltage

Do – Sa, 16. bis 18. März, jeweils 19.30 Uhr, So, 19. März, 17 Uhr, Di, 21. März, 19.30 Uhr, Do – Sa, 23. bis 25. März, jeweils um 19.30 Uhr. Tickets unter 01 / 544 20 70.

Samantha Steppan nimmt auch im "Kaffeehaus" Platz. Foto: Bettina Frenzel, Bettina Frenzel

Sebastian von Malfér, Hermann J. Kogler, Samantha Steppan. Foto: Bettina Frenzel, bettina frenzel

Markus Tavakoli, Sebastian von Malfér, Gerhard Hradil und Georg Kustrich. Foto: Bettina Frenzel, bettina frenzel

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.