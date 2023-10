Stadttheater Mödling Figaro lässt sich in Mödling scheiden

Figaro lässt sich scheiden: Simon Brader, Dirk Warme, Monica Anna Cammerlander, Lisa-Carolin Nemec. Foto: Bettina Frenzel

Werbung Knorr-Bremse Anzeige Innovativ für sichere Mobilität

M it einer Komödie von Ödön von Horvath startet das Stadttheater Mödling in die neue Saison: „Figaro lässt sich scheiden“ in der Inszenierung von Rüdiger Hentzschel.