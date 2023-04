Quarantäne ist auf der Bühne zeitlos

Das Stück spielt im London des 17. Jahrhunderts, wo im Rahmen der unfreiwilligen Pest-Quarantäne gesellschaftliche Rollen ins Wanken geraten. Bei der Regie gibt's ebenfalls eine Premiere: Die Inszenierung obliegt Stephan Bruckmeier in seiner ersten Zusammenarbeit mit dem Theater zum Fürchten.

London 1665: Draußen wütet die Pest, drinnen sitzen ein reicher Aristokrat und seine Frau in ihrem luxuriösen Stadthaus die Ausgangssperre aus, um danach aufs Land ziehen zu können. Da brechen mitten in der Nacht zwei Eindringlinge ein: Ein dubioser Matrose und ein minderjähriges Mädchen auf der Suche nach Nahrung und einem Platz zum Schlafen. Nun wird vom Pestwächter die Quarantäne für alle neu festgesetzt: Die beiden ungleichen Paare müssen nolens volens das Haus mehrere Wochen zwangsweise miteinander teilen. Zuerst halten sich alle an ihre gesellschaftlichen Rollen, doch mit der Zeit verschieben sich die Grenzen, und die Beziehungen von Herren und Knechten, von Frau und Mann, verändern sich radikal durch aufkommende Gewalt und Leidenschaften.

Ein Stück voll überraschender Wendungen und finsterem Humor. Auch wenn es bereits 1995 geschrieben und seither weltweit viel gespielt wurde, ist es fast, als wäre es - Stichwort: Quarantäne - für die Gegenwart konzipiert worden. Die Autorin Naomi Wallace wurde als einzige Amerikanerin mit diesem „Closed Room Drama“ im historischen Setting ins Repertoire der Comédie Française aufgenommen.

Es spielen Fanny Altenburger, Christina Saginth, Hans-Jürgen Bertram, Robert Stuc, Bálint Walter. Vorstellungen bis Samstag, 29. April. Infos und Tickets unter 01/544 20 70 und

stadttheatermoedling.at

Hans-Jürgen Bertram und Robert Stuc. Foto: Bettina Frenzel

