„Über das Jahr hindurch war jeder Mödlinger rechnerisch gesehen einmal im Stadttheater“, blickte Professor Bruno Max zurück. Die abgelaufene Saison ließen sich zur Freude des Direktors, Intendanten, Schauspielers und Regisseurs 12.100 Besucher nicht entgehen – Auslastungsrekord: 75 Prozent.

Ganz zu schweigen von der Sommerproduktion „Karl MayBe“ im Bunker, die restlos ausverkauft war und 2019 wiederholt werden wird – die NÖN berichteten.

„Leit-Kulturbetrieb der Stadt“

„Wir empfinden uns als Leit-Kulturbetrieb in der Stadt“, ergänzte Max. Als solcher sei es ihm wichtig, auch in der Saison 2018/2019 „alle Geschmäcker abzudecken. Es wird lustige, traurige, moderne, klassische Stücke geben“.

Die Gedanken, Ideen, Gespräche über die Programmauswahl reifen „etwa ein halbes Jahr vor dem Saisonstart. Fix ist alles, wenn das Programmheft gedruckt wird“. Man müsse „durch Schluchten flitzen, um das Ensemble, das man mag, zu leistbaren Bedingungen zu bekommen“, verrät Max im NÖN-Gespräch.

Beginn am 6. Oktober

Am aktuellen Spielplan stehen neun Eigenproduktionen, ein Special, eine „Woche der Erinnerung“ (zu den Gedenkjahren 1918 und 1938), das Silvesterkonzert und der Philharmonia-Zyklus. Los geht’s am 6. Oktober mit „Die Nashörner“ von Eugene Ionesco in einer Inszenierung von Helena Scheuba.

Bis dahin wird an der Infrastruktur des Jugendstil-Hauses gefeilt. Unter anderem wurden die Brandmeldeanlage erneut und die Sitze (nach fast 30 Jahren) getauscht. „Das ist ein Quantensprung, durch die Investitionen in 6-stelliger Euro-Höhe ist der Betrieb auf viele weitere Jahre gesichert“, freut sich Max.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, sieht diese Ausgaben als „primäre Aufgaben der Stadt, was Stadttheater betrifft. In alles Künstlerische regieren wird nicht hinein“. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, fasste es kurz: „Wir sind glücklich und stolz auf dich und das Ensemble.“