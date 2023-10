„Omi-Alarm“ mit Konstanze Breitebner im Mödlinger Stadttheater

In „Omi-Alarm” geht es vor allem um Helen: Sie führt ein erfülltes, zufriedenes und erfolgreiches Leben als Anwältin, ist über beide Ohren verliebt und Mutter einer wunderbaren Tochter. Doch plötzlich offenbart ihr diese: „Überraschung, Mami! Du wirst Großmutter!“ Omi-Alarm erzählt eine besondere Familiengeschichte – pointiert, witzig, berührend, turbulent. Publikumsliebling Konstanze Breitebner, begleitet von Joe Pinkl am Klavier, schlüpft in die Rolle einer lebenstüchtigen, liebenswert kauzigen Frau und gewährt Einblicke in deren besonderen Lebensabschnitt und in die sie umgebenden Lebensmenschen, den Liebhaber, den neurotischen Exmann, die Tochter und den kleinen Neuankömmling. Text und Regie: Susanne Felicitas Wolf.