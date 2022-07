Stadtmarketing Mödling: Claudia Rehberger als neue Obfrau gewählt

Werbung

Claudia Rehberger ist in Mödling in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen – der Malerei Lang – und hat in eine Unternehmerfamilie – die Dachdeckerei Rehberger – hineingeheiratet.

„Ich habe immer in Mödling gelebt und kann es mir anders gar nicht vorstellen. Jetzt möchte ich der Stadt wieder etwas zurückgeben“, sagt die frisch gewählte Obfrau des Stadtmarketingvereins Mödling.

Damit will Rehberger belebende Impulse gemeinsam mit den mehr als 2.000 Unternehmern der Stadt Mödling aus Handel, Gastronomie, Gewerbe und Dienstleistungen setzen, vom kleinen EPU bis hin zum großen Betrieb. Das Gemeinsame ist der neuen Obfrau wichtig, für ihren Vorgänger Gert Zaunbauer ist ihre einstimmige Wahl „das klare Zeichen dafür, mit Claudia Rehberger die richtige Nachfolgerin für mich gefunden zu haben“.

Zaunbauer hat den überparteilichen Verein 2018 übernommen „und das Stadtmarketing von Babyalter bis hin zum Teenager-Sein entwickelt. Jetzt ist es die Aufgabe von Claudia, das Stadtmarketing ins Erwachsenenalter zu bringen“, sagt der Wirtschaftsstadtrat.

Er selbst wurde im Winter zum Obmann des Wirtschaftsbundes Mödling gewählt und will bei seinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten etwas kürzer treten. „Da kommt es draußen nur zur Verwirrung, in welcher Funktion ich unterwegs bin. Claudia ist jetzt eindeutig das Gesicht des Stadtmarketings Mödling“. R

ehberger, die ein Faible für die Gastronomie hat und sich diesbezüglich auch in der Waldmeierei Liechtenstein einbringt, ist leidenschaftliche Köchin und es daher gewohnt, „umzurühren. Ich bin ein positiver Mensch, der andere Menschen einfach um sich braucht. Mir ist bewusst, dass ich alleine gar nichts umsetzen kann, das geht nur zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern der Mödling Meile“, betont Rehberger.

Raunzen und Jammern ist nicht ihres. „Die nächste lange Einkaufsnacht steht mit 30. September schon fest. Wenn die Stadt, das Citymanagement und die Händlerinnen und Händler an einem Strang ziehen, dann wird diese wieder ein voller Erfolg werden“, sagt die neue Obfrau. Die Mödlinger Geschäftslandschaft sei dafür „sehr gut aufgestellt“, informiert Zaunbauer.

Die Stadt Mödling hat erstmalig den geringsten Leerstand aller Einkaufsstädte in Niederösterreich. Wir haben im Moment nur drei leere Geschäftslokale, die zu vergeben sind“. Zum Stellvertreter von Rehberger wurde Marcus Schelivsky gewählt.

