Hoffen auf die neue Chance bei Katharina Stiedl aus Maria Enzersdorf

NÖN: Das Allerwichtigste: wie geht es dir?

Katharina Stiedl: Vielen Dank, ich habe nur milde Symptome. Die Dauermüdigkeit macht mir jedoch etwas zu schaffen.

NÖN: Wann hast du die Hiobsbotschaft bekommen und was waren deine ersten Gedanken?

Stiedl: Bei „Starmania“ wird jeder tagesaktuell getestet - so auch am Freitag, dem Tag der ersten Live-Sendung. Da habe ich dann die „frohe“ Nachricht bekommen. Meine ersten Gedanken waren: “Hoffentlich habe ich niemand anderen angesteckt” und “Ich habe die ganze Woche aufgepasst, war nicht einmal einkaufen - also woher?"

NÖN: Was ist danach organisatorisch passiert?

Stiedl: Nach einem weiteren PCR-Test bin ich natürlich sofort nach Hause gefahren. Die Ersatzkandidatin hat Gott sei Dank die ganze Woche schon mitgeprobt und meinen Platz eingenommen. Jennifer wäre eigentlich erst in der zweiten Qualifikationsshow auf der Bühne gestanden und wurde dann vorgezogen – sie war mega.

NÖN: Hast Du die 1. Liveshow mitverfolgt?

Stiedl: Natürlich, ich habe mit allen von meiner Couch aus mitgefiebert. Ich kann nur sagen, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten herzensgute, durchwegs liebe und talentierte Menschen sind. Meine Wahl der Finalisten wäre fast so ausgefallen. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, sonst wär's doch langweilig.

NÖN: Wie geht’s mit dir Starmania-mäßig weiter?

Stiedl: Wenn mein CT-Wert am Mittwoch passt, darf ich am Freitag auftreten. Also, Daumen halten!

NÖN: Wenn es am Freitag nicht klappen sollte, was würde das für dich persönlich bedeuten?

Stiedl: Es wäre eine riesige Enttäuschung. Aber alles hat einen Grund. Ich bin sehr dankbar für die stressige Woche voller Erfahrungen und neuer toller Menschen, die ich kennenlernen durfte.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden