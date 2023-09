Einblicke in das Pfarrleben

Um den Start ins neue Kirchenjahr gemeinsam zu feiern und sich auf das neue Arbeitsjahr einzustimmen, lud die Pfarre auf Initiative des Pfarrgemeinderates zum gemeinsamen Fest in den Pfarrhof. Pfarrer Hudson Lima-Duarte freut sich, dass „der Beginn des neuen Kirchenjahrs bei uns mit einem Fest des Zusammenstehens hochgehalten wird: Wir haben unsere Aktivitäten präsentiert und gleichzeitig alle, die bei uns mitarbeiten oder mitarbeiten möchten willkommen geheißen“.

Hudson wollte dadurch „auch neue Freiwilligen auf unsere vielfältigen Aktivitäten neugierig machen und zur Mitarbeit in einzelnen Projekten motivieren: Wir brauchen Menschen, die uns helfen, all unsere Aufgaben zu bewältigen und gut abzuwickeln.“

Pfarrsekretärin bleibt ehrenamtlich

Im Rahmen der Feierstunde wurde Sekretärin Elke Führhauser, die seit 1988 in der Pfarre tätig ist, in den Ruhestand verabschiedet: „Das Pfarrleben war mir immer sehr wichtig, ich möchte vorübergehend ehrenamtlich weiterarbeiten und mich dann um eine minimale Beschäftigung bemühen.“

Der stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Kerstin Bauer, war es wichtig, bei dem Fest „einen Einblick zu geben, was in unserer Pfarre alles läuft und Berührungsängste abzubauen: Wir wollten Interessierte ermutigen sich aktiv einzubringen, die Pfarre besser kennen zu lernen und die Verantwortung für kleine Tätigkeiten oder Projekte zu übernehmen“.

Mut zur Mitarbeit

Bauer freut sich über das „große Interesse: Es sind rund 80 Leute gekommen, wir hatten anregende Gespräche und haben uns vernetzt.“ So wurde der Pool an Ehrenamtlichen, die beispielsweise mithelfen, eine Agape zu organisieren oder die Kinderbetreuung bei Seminaren übernehmen, erweitert. Bauer will, dass „wir als Pfarrgemeinderat transparent und präsent sind und Interessierte die Gesichter zu unseren Namen kennenlernen: Wir wollten raus aus unserer Blase und neue Leute ermutigen, bei uns aktiv zu werden.“

Bei dem Fest wurden auch neue Ideen entwickelt. So wird Bauer mit ihrem Team ab Sonntag als Ergänzung zum monatlichen Familiengottesdienst jede Woche einen Kinder-Wortgottesdienst parallel zur Messe abhalten, der die Jüngsten beschäftigen und einbinden soll: „Wir treffen uns ab 9.25 Uhr im Pfarrheim und wollen miteinander singen, in der Bibel lesen und dann zu den Erwachsenen in die Kirche nachkommen.“ Ein Angebot für Ehepaare ist bereits in Planung.