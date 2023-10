Langer Abschied von der alten Rekordrutsche in Perchtoldsdorf

Die 72 Meter lange Röhrenrutsche im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf wurde vor 23 Jahren als damals längste in Niederösterreich errichtet. Um 10 Millionen Schilling (rund 714.000 Euro). Nach dem langjährigen Vollbetrieb ist die Rutsche an Ende ihre Funktionstüchtigkeit angekommen. Eine 14-tägige (Sanierungs-)Sperre hat in der Sommersaison für lange Gesichter bei den Badegästen gesorgt. Der Grundsatzbeschluss, den der Gemeinderat im Juni gefällt hat, musste nun adaptiert werden. Laut dem Technischen Gutachter halten die bestehende Stahl- und Teile der Fundamentkonstruktion nicht den statischen Erfordernissen für die neue Rutsche stand. Somit ist von einem Gesamtvolumen in der Höhe von 650.000 Euro auszugehen.

Bürgerliste-Gemeinderätin enthielt sich der Stimme: „Das ist sehr viel Geld dafür, dass nur ein geringer Anteil der Badegäste aus Perchtoldsdorf kommt.“ Auch NEOS-Mandatarin Claudia Buchanan entschied sich für die Enthaltung: Das grundsätzliche Ja zur neuen Rutsche wurde durch die plötzliche Erhöhung des Honorars für den Experten um 5.000 Euro getrübt. Ernst Machart, SPÖ, war sich dessen bewusst, dass es „um viel Geld geht. Aber es ist eine Investition für die Menschen, daher haben wir uns zur Zustimmung durchgerungen“.

Finanz-Referent Wolfgang Hussian, ÖVP, betonte, man habe sich „die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben allerdings festgestellt, dass die Rutsche für viele der Grund ist, ins Bad zu gehen. Als sie gesperrt war, haben wir bis zu 15 Prozent weniger Gäste verzeichnet“. Das sei gleichbedeutend mit 40.000 Euro Minder-Einnahmen pro Jahr.

Martha Günzl von den Grünen will sich im Land NÖ für eine Sonderbedarfszuweisung einsetzen. Spruchreif wird die Freigabe der neuen Rutsche erst 2025. Jetzt startet das offene und sehr detailreiche Ausschreibungsverfahren.