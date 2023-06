Viel Grün für das Schleussner-Viertel

Anfang des Jahres wurden die neuen Wohnungen in der Josef Schleussner-Straße an die Mieterinnen und Mieter übergeben. Jetzt ist der Startschuss gefallen, das Parkprojekt umzusetzen. Die fast 4.000 Quadratmeter große, öffentliche Naherholungsfläche wird von der Stadtgemeinde errichtet, in einem Bürgerbeteiligungsprozess wurden viele Ideen abgegeben und eingearbeitet.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, und Vizebürgermeister Rainer Praschak, Grüne, freuten sich, dass „die Umsetzung jetzt losgeht, damit der neue Naherholungsraum das Grätzel für die Anrainerinnen und Anrainer noch lebenswerter macht“. Bis November soll alles fertig sein. Für die Bodenverbesserung bekommt die Stadtgemeinde eine Sonderförderung von „Natur im Garten“, die Planung wurde im Zuge der Dorf- und Stadterneuerungs-Aktion gefördert.

Die Eckpunkte zum Stadtteilpark: