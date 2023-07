Rotes Kreuz auf Schulbesuch

Der 38. „Red Cross goes Schoolday“ des Bezirkes fand unter der Leitung von Michael Dorfstätter in der Volksschule I statt. An diesem Rotes-Kreuz-Schultag wurden den Schülern wichtige Inhalte der Ersten Hilfe gezeigt. Das Sanitäter-Team hat den Kindern unter anderem demonstriert, wie ein Verband nach einem Sturz richtig angelegt wird oder größere Wunden versorgt werden. Im Turnsaal gab es ein Notruf-Puzzle mit Hindernislauf, die stabile Seitenlage und die Wiederbelebung mit Herzdruckmassage wurden geübt. Auch ein Rettungsauto konnte genau begutachtet werden.

Für Direktorin Elisabeth Masin hat „die Erste Hilfe durch den Aktionsvormittag einen noch höheren Stellenwert für unsere Schulgemeinschaft bekommen“.

Michael Dorfstätter hat die Rot-Kreuz-Schulbesuche 2010 „als Alternative zu unzähligen Besuchen an Dienst-, Orts- und Bezirksstelle erfunden, die immer einen enormen Aufwand im laufenden Dienstbetrieb dargestellt und manchmal organisatorisch und personell ans Limit geführt haben“.