Kulturverein Hennersdorf wagt Neues

Der Kulturverein Hennersdorf mit Obmann Alfred Vejchar bietet am Samstag, dem 30. Juli, ab 18 Uhr den Kulturinteressierten ein außergewöhnliches Programm, das so in Hennersdorf noch nicht zu sehen war. „Wir waren mutig und haben uns getraut, jetzt hoffen wir, dass das Stationentheater in Hennersdorf ein Erfolg wird“, sagt Vejachar.

Conny Boes und Felix Kurmayer präsentieren anlässlich Arthur Schnitzlers 160. Geburtstag Szenen aus „Komtesse Mizzi“, „Reigen“, Weihnachtseinkäufe“ und „Abschiedssouper“ im überdachten Hof des 9er-Hauses, Bachgasse 9, aber auch auf der Gasse davor. Dazu wird Kulinarik vom Besten geboten, die hilft, in die Welt von Schnitzler hineinzufinden: Sektempfang, Wiener Vorspeisenteller, dreierlei Schnitzel zur Wahl und ein Kaiserschmarrn zum Ausklang.

Der Eintritt zum Stationentheater inklusive Buffet kann beim Hennersdorfer Kulturverein ( 0660/436 75 66) um 49 Euro gebucht werden.

