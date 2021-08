Klaus Wechselberger, Obmann der Umweltinitiative Wienerwald, erhebt schwere Vorwürfe gegenüber der schwarzgrünen Regierungsmehrheit in Perchtoldsdorf. In E-Mails an Gemeinderäte kritisiert er vor allem die Senkung des Wasserstandes im Steinbruchsee im Naturschutzgebiet „Teufelstein – Fischerwiese“. Diese „abrupte Änderung des Wasserstandes hat Auswirkungen auf die Gewässerökologie“, meint Wechselberger und stellt die Frage „nach der Kontrolle der Wasserqualität und der Sicherung des biologischen Zustandes aus Sicht des Arten- und Naturschutzes“. Gleichzeitig äußert er die Vermutung, die Gemeinde Perchtoldsdorf könne in einem „Kuhhandel“ das Grundstück an die Gemeinde Kaltenleutgeben verkaufen.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, kann die Kritik nicht nachvollziehen: Der Steinbruchsee sei ein gemeinsames Anliegen der Gemeinden Kaltenleutgeben als örtlich zuständige Gemeinde und Perchtoldsdorf als Liegenschaftseigentümerin: „Wir setzen uns sehr bewusst für die Unterschutzstellung des Areals rund um den künstlichen See und damit den Erhalt als Naturraum ein.“

Auch die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und Mitglieder des Vereins „Freunde der Perchtoldsdorfer Heide“ hätten stets ein wachsames Auge für die Pflege, betonte Kö: Dabei stünden Aufklärungs- und Bewusstseinsarbeit im Vordergrund, Pflege-, Schul- sowie wissenschaftliche Forschungsprojekte zu Flora und Fauna runden die Aktivitäten ab. Im Sommer sieht eine private Sicherheitsfirma nach der Einhaltung der Regeln. „Freilich ist die Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Vorschriften wie des Naturschutzes nicht durch Private zu erbringen“, merkt die Bürgermeisterin an. Hinzu komme, dass das Areal immer wieder zum Ziel selbstermächtigter Handlungen wird. „So haben Unbekannte den Gewässerablauf aufgestaut, um den Wasserspiegel künstlich zu erhöhen“, berichtet Kö. Mittlerweile ist der von der Wasserrechtsbehörde genehmigte Pegelstand aber wieder gegeben.

Gemeinsame Aktivitäten über Gemeindegrenzen

Für Kö geht es darum, den Erhalt der naturräumlichen Qualität „absolut und vordergründig abzusichern“. Gegenwärtig sei in Kaltenleutgeben ein Konzept in Ausarbeitung, in dem die unterschiedlichen Aspekte von Naturschutz und Nutzung als Erholungs- und Freizeitareal zukunftsfit zusammengeführt und miteinander in Einklang gebracht werden. „Ohne den Detailstand des Prozesses zu kennen, ist klar, dass wir uns Gesprächen, die vor diesem Hintergrund auch unsere Grundstücke betreffen können, sicherlich nicht verschließen werden“, machte Kö deutlich.