Neuweg in der Vorderbrühl: Warten auf die Sprengmeister

Bei einem Lokalaugenschein mit der Firma Úhl-Bau war die Schneise, die Geröll, Gesteinsbrocken und Baumteile hinterlassen haben, deutlich zu sehen, merkte Steppan an. Zudem waren die herabstürzenden Gesteinsbrocken gegen einen noch im Gelände befindlichen Felsen geprallt, hatten diesen verschoben und eine Spalte geschaffen. Der Felsen liegt als Folge der Verschiebung nun instabil, rund 20 Meter oberhalb des Neuwegs am Hang. In Absprache mit dem "Geologischen Dienst" der Landes NÖ war klar: "Wir müssen diesen Felsbrocken sprengen", betonte Steppan. "Er stellt eine Gefahr dar und kann jederzeit den Hang hinunterrollen."

Eine Freigabe des Neuweges sei derzeit "ausgeschlossen, denn es ist nicht auszuschließen, dass weitere Gesteinsbrocken den Hang hinunterrollen".

Alles über die weitere Entwicklung gibt's auf nön.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.