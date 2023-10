Neuzugang: 38-Jähriger legt die Ewigen Gelübde ab

Emanuel Huemer, 38, ist der erste Steyler Missionar in der Mitteleuropäischen Provinz seit 13 Jahren, der sich dauerhaft an die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ (Societas Verbi Divini - SVD) bindet. Der gebürtige Oberösterreicher legte die Ewigen Gelübde vor Provinzial Christian Stranz und versprach, sich „mutig und mit echtem Engagement im Geist des Evangeliums für das Reich Gottes und die Würde der Menschen einzusetzen, die Charismen und Dimensionen der Steyler Ordensgesellschaft zu pflegen und die Interkulturalität in der SVD zu achten“.

Nach der Ausbildung zum Kindergartenpädagogen verbrachte Huemer ein Jahr als Auslandszivildiener in Tijuana im Norden Mexikos. Der Sozialeinsatz in der Grenzstadt zu den USA, in der viele geflüchtete Menschen stranden, prägte ihn nachhaltig.

Zurück in Österreich studierte Huemer Religionspädagogik, baute in Wien in Zusammenarbeit mit den Salesianern Don Bosco das offene Jugendzentrum „Sale für Alle“ mit auf und trat 2017 in die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ ein. Die nächste Zeit wird Huemer in Österreich verbringen und in den Bereichen „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ arbeiten. Im Team mit Franz Helm, Georg Ziselsberger und Stephan Dähler wird er auf Wunsch der Ordensleitung das Engagement der Steyler Missionare bei Themen wie Klimagerechtigkeit und Schöpfungsspiritualität vorantreiben.

Hans Ettl, Anton Fencz, Sepp Hollweck, Adrian Gegi (vorne v.l.), Elmar Pitterle, Günther Heinzel, Josef Ritt, Emanuel Huemer, Provinzial Christian Stranz, Ossi Berger, Fritz Tremp, Jakob Mitterhöfer, Johann Penz, Hubert Stuhlpfarrer (hinten v.l.). Foto: SVD

Dank für reiche und erfüllte Jahre als Ordensmänner und Priester

Karl-Heinz Peschke legte vor 70 Jahren seine Gelübde und begeht heuer sein 65-jähriges Priesterjubiläum. Er wirkte auch viele Jahre als Hausgeistlicher bei den Barmherzigen Schwestern in Laab im Walde.

Jakob Mitterhöfer feiert ebenfalls Doppeljubiläum: 65 Jahre Ordensleben, 60 Jahre Priesterweihe. Als Hochschulprofessor und Dozent unterrichtete er Dogmatik und Missionswissenschaft an der Theologischen Hochschulen St. Gabriel und Heiligenkreuz und war Lehrbeauftragter für Missiologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien. Von 2003 bis 2013 war Mitterhöfer Pfarrer in der Südstadt und in der Hinterbrühl.

Ebenfalls 60-jähriges Gelübde-Jubiläum feierten Günter Heinzel, Hans Resch, Johann Penz, Hubert Stuhlpfarrer, Rainer Schafhauser und Fritz Tremp. Das Goldene Gelübde-Jubiläum (50 Jahre) begingen Oskar Berger, Elmar Pitterle (Pfarrprovisor in der Südstadt) und Josef Ritt (Pfarrvikar der Pfarren Hennersdorf, Leopoldsdorf und Vösendorf).

Bernhard Dessibourg wurde vor 60 Jahren zum Priester geweiht, ihr 50-jähriges Priesterjubiläum feierten Hans Ettl, Anton Fencz (ehemaliger Rektor von St. Gabriel) und – als Gast aus der italienischen Provinz – Sepp Hollweck. Der Filmemacher, Autor und Kolumnist war unter anderem Rektor des Missionshauses St. Gabriel und Chefredakteur der „Stadt Gottes“. Adrian Gegi und Rainer Schafhauer begingen ihr jeweils 25-jähriges Priesterjubiläum.

Provinzial Christian Stranz dankte den Jubilaren „für alles, was ihr geleistet habt“ und wünschte ihnen, dass sie „auch im hohen geistlichen Alter Feuer und Flamme bleiben“.

Für die musikalische Gestaltung der Festmesse sorgten Karoline Pilcz, Flöte, Antonia Teibler, Fagott, sowie Angela Amodio an der Rieger-Orgel, ehe Provinzial Christian Stranz nach dem Schlusssegen zum Mittagessen in den Festsaal des GABRIUM bat.

Fotos: © SVD

1 Br. Emanuel Huemer SVD legt die Ewigen Gelübde ein der „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ vor Provinzial P. Christian Stranz SVD ab.

2 Die Priester- und Gelübdejubilare 2023 der Steyler Missionare in der Mitteleuropäischen Provinz:

Vordere Reihe von links nach rechts: P. Hans Ettl SVD (50 Jahre Priester), P. Toni Fencz SVD (50 Jahre Priester, P. Sepp Hollweck SVD (50 Jahre Priester), P. Adrian Gegi SVD (25 Jahre Priester)

Hintere Reihe: P. Elmar Pitterle SVD (50 Jahre Gelübde), Br. Günther Heinzel SVD (60 Jahre Gelübde), P. Josef Ritt SVD (50 Jahre Gelübde), Br. Emanuel Huemer SVD, Provinzial P. Christian Stranz SVD, P. Ossi Berger SVD (50 Jahre Gelübde), Br. Fritz Tremp SVD (60 Jahre Gelübde), P. Jakob Mitterhöfer SVD (65 Jahre Gelübde, 60 Jahre Priester), Br. Johann Penz SVD (60 Jahre Gelübde) und Br. Hubert Stuhlpfarrer SVD (60 Jahre Gelübde.

Krankheitshalber nicht im Bild: P. Karl Heinz Peschke SVD (70 Jahre Gelübde, 65 Jahre Priester), P. Johann Resch SVD (60 Jahre Gelübde) und P. Bernard Dessibourg (60 Jahre Priester).