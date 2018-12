Zu massiven Problemen in der Stromversorgung führten die starken Schneefälle in der Vorwoche in den Gemeinden Sulz, Sittendorf, Dornbach und auch Sparbach. Gleich an mehreren Tagen fiel immer wieder der Strom zur Gänze aus, am Mittwoch waren insgesamt 1.000 Haushalte ohne Elektrizität.

Ursache der Störung waren meist umgestürzte Bäume. Die Trupps der Wiener Netze waren quasi im Dauereinsatz.

„Das Problem war, dass der Schnee sehr schwer war“

In Sulz beim Reitstall war ein Baum auf eine Stromleitung gefallen. Ebenfalls in Sulz krachte der obere Teil eines Baumes auf das Dach eines Wohnhauses und blieb dort liegen. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz. Kommandant Markus Friedl erklärt im NÖN-Gespräch: „Wir konnten nicht wirklich viel tun, wir haben den Baum gesichert, damit nichts passiert, am nächsten Tag musste dann eine Spezialfirma kommen und den Baum entfernen.“

Auch Gemeinderat Jürgen Alt, WWA, hat die Schneelage miterlebt: „Das Problem war, dass der Schnee sehr schwer war, dann ist er durch die rasche Abkühlung gefroren, als dann neuer Schnee gefallen ist, blieb dieser auf den vereisten Klumpen liegen und konnte nicht abrutschen.“ Seine Mutter sei auf solche Situationen in der Küche gut vorbereitet: „Sie hat immer auch einen Gaskocher bereitstehen.“

Auch die Schule in Sittendorf war betroffen, bewältigte die Situation aber gut, berichtet Direktorin Hermine Noth: „Wir konnten unterrichten und haben statt der Whiteboards die grünen Tafeln verwendet.“

Auch der ehemalige Bürgermeister Leopold Schmölz, Betreiber der Fernheizanlage, war betroffen: „Immer, wenn wir wieder Strom hatten, musste ich natürlich hinfahren und alles wieder in Betrieb nehmen, das war bei den kurzen Stromausfällen natürlich besonders mühsam.“