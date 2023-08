Kurze Wege machen Verbindungen praktisch

Stadtrat Markus Gilly, SPÖ, ist zufrieden. Die Situation in jenen Straßen, über die der motorisierte Verkehr seit der Sperre der Enzersdorfer Straße gelenkt wird, hat sich entspannt, seit dem zusätzliche Halte- und Parkverbotsschilder aufgestellt wurden. Gilly weiß: „Da ist so manches Fahrzeug zu weit hinein in die Fahrbahn geragt, es gab Beschwerden, daraufhin haben wir gehandelt.“ Betroffen davon war etwa die Lerchengasse. Auch die Durchfahrtsbreite für Busse ist seit dem wieder ausreichend, „es kommt zu keiner Staubildung“, sagt Gilly.

Mödlings stellvertretender Baudirektor Christoph Pfeiffer informiert über die weiteren Schritte: „Mit dem Umbau der Nebenflächen und der Erneuerung der Einbauten außerhalb der Fahrbahn wird direkt im Anschluss an die Straßensanierung gestartet. Die geplante Fertigstellung ist für Ende Dezember des heurigen Jahres anberaumt.“

Die Umleitung des Fußgängerverkehrs erfolgt dann auf dem gegenüberliegenden Gehsteig, wobei im Arbeitsbereich zwischen Mozartgasse und Lerchengasse jeweils einer der beiden Gehsteige in voller Länge zur Verfügung steht.

Auf der Fahrbahn wird es zu einer halbseitigen Sperre kommen. Führung des Verkehrs in Richtung Süden als Einbahn im Arbeitsbereich zwischen Kreuzung Doktor-Hans-Schürff-Gasse und Kreuzung Lerchengasse; Umleitung des Verkehrs in Richtung Norden über den Straßenzug Kreuzung B12/Lerchengasse – Lerchengasse - Franz-Skribanygasse-Schürffgasse-Kreuzung Doktor-Hans-Schürff-Gasse/B12. Das entspricht der derzeitigen Umleitungsführung.

Stadionweg lädt zur Benutzung ein

Die neue Durchwegung zum neuen Stadtteilpark vom Mödlingbach hinter dem Stadion Mödling wurde neu asphaltiert und am 27. Juni für den Fußgängerverkehr wieder geöffnet. Ein Vorgespräch mit der Bezirkshauptmannschaft Mödling hat ergeben, dass bei Aufstellen von Blumentrögen und entsprechender Bodenmarkierung um es den Radfahrern zu ermöglichen, eine gute Sicht auf die Josef Schleussner Straße zu haben, vorzeitig im September eröffnet werden kann. Stadtrat Gilly ist überzeugt: „Der Stadionweg wird eine hübsche Begegnungszone, wir sehen das als sehr positiv, dass der Stadionweg auch von Radfahrern genutzt werden kann.“ Die Durchwegung sei ein wesentlicher Baustein dafür, „dass Mödling die Stadt der kurzen Wege bleibt“.