Brunn am Gebirge: Unternehmer weichen aus

Pop-up Stores, kurzfristig, provisorische Einzelhandelsgeschäfte, sollen in der Leopold Gattringer-Straße 18 errichtet werden. Hintergrund ist die Sanierung der Wiener Straße bei Sperre des Abschnitts zwischen Bahnstraße und Kirchengasse ab 1. März bis Jahresende – die NÖN berichtete.

Aus diesem Grund startete die Marktgemeinde (Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus) eine Umfrage zur temporären Verlegung des Betriebsstandortes während der Bautätigkeiten. Interesse bekundeten die Bäckerei Ungersbäck, der Kreativshop Heide Wech und „Immobilien Klebl“, die nun in Form einer Wirtschaftshilfe mit „Pop-up-Stores“ unterstützt werden.

Als ideal erwiesen sich die beiden leer stehenden Geschäftslokale des generalsanierten Gebäudes in der Leopold Gattringer-Straße 18 (ehemals Optiker Theimer und Volksbank) von Eigentümer Dieter Reiberger, R & R Consulting, die die Gemeinde mietet; auch die Ausstattung wird den drei Unternehmern während der Sperre der Wiener Straße kostenlos zur Verfügung gestellt.

Projekt „Strickkaffee“ ist angedacht

„Gemeinsam mit der Bäckerei Ungersbäck wollen wir dort ein ,Strickkaffee’ einrichten und so den Kunden eine möglichst attraktive Alternative bieten“, erzählt Wech, die es, so wie anderen Unternehmer positiv sieht, dass „sich die Gemeinde um die Situation der Geschäftsleute gekümmert hat“.

In das gleiche Horn stößt Jacqueline Klebl. Da ihr Geschäft seit Corona hauptsächlich online läuft, befürchtet Klebl keine großen Umsatzeinbußen, sondern sieht es positiv, „höhere Bekanntheit zu erzielen, da wir jetzt im Zentrum der Gemeinde agieren können“.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, hält fest: „Es war uns wichtig, ansässigen Geschäften eine gute Alternative anzubieten“. Übereinstimmung herrscht mit dem zuständigen Wirtschaftsreferenten Oliver Prosenbauer, ÖVP: „Mit dem Konzept der Pop-up-Stores wollen wir den betroffenen Gewerbebetrieben beste Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf ermöglichen.“

Die Übersiedlung ist Ende Februar vorgesehen und soll noch vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten in der Wiener Straße abgeschlossen sein.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden