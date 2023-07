Musik im Park

Zum vierten Mal ging im Rathauspark das Street Food Festival mit einem hochklassigen musikalischen Rahmenprogramm über die Bühne. Die Idee zu dem Sommer-Happening hatten Kulturgemeinderat Josef Koppensteiner, der sich um die Besetzung der Bühnen kümmert sowie Vizebürgermeister Niki Brenner, beide SPÖ, der für die Organisation der kulinarischen Versorgung über die Food Trucks verantwortlich ist.

Koppensteiner ist es wichtig, dass „das Musikprogramm heimischen Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit bietet: In fast jeder Gruppe waren Musiker aus dem Ort dabei. Wir wollen bei unserem Festival neben der Kulinarik auch die regionale Musik in Szene setzen.“ Musikalisch war heuer vor allem Jazz, Pop und Blues zu hören, für Koppensteiner ist die „bewusst breit angelegte Musik ein bisschen ein Kontrastprogramm zu den kommenden Jakobitagen: Wir wollten Liebhaber swingender Stücke ansprechen.“ Der Kulturgemeinderat hat einen anspruchsvollen Mix zusammengestellt: Neben Aflenzer und den Wild Cats spielten Angelo Rossi und die Hannes Kasehe & Friends Band auf.

Rege Nachfrage nach Street Food

Das Musikprogramm startete immer am frühen Abend, die kulinarischen Attraktionen waren auch tagsüber im Angebot. Brenner freut sich, dass „heuer 16 Aussteller dabei waren: Wir hatten einen kulinarischen Mix rund um die ganze Welt. Neben Burger, Langosch und Pizza waren auch vegetarische und vegane Speisen und süße Köstlichkeiten dabei.“ Für die Weinbegleitung sorgten die heimischen Winzer mit einem Achterlstand.

Das Festival war an allen drei Tagen „bestens besucht“, laut Brenner haben auch „vier Hüpfburgen, eine Seifeblasenshow und die Feuerschlucker als Publikumsmagnete fungiert: Viele Besucher haben sich auch Essen für Zuhause abgeholt.“

Stolz ist Brenner darauf, dass das Konzept des „Picknicks im Park auch nach der Pandemie weiter nachgefragt wird: Ursprünglich war es unsere Notlösung, auf Decken zu picknicken, die Leute machen das aber auch jetzt noch sehr gerne, also wollen wir das beibehalten.“ Mittlerweile habe sich das Event als „Treffpunkt aller Altersgruppen etabliert: Wir sind längst über unsere Ortsgrenzen hinaus bekannt, mit dem Mix aus Kultur und zeitgemäßem Essen befinden wir uns am Nabel der Zeit“, sieht Brenner in dem Festival „den Beginn unserer sommerlichen Veranstaltungsserie: Am Sonntag läuft das Silent Cinema am Ozean Teich, am 6. August findet der Guntramsdorf Renntag auf der Trabrennbahn Baden statt.“