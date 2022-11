Angst vor Abrechnung geht auch bei Unternehmern in Mödling um

Werbung

Seit zehn Jahren ist Philipp Percig selbstständiger Unternehmer in der Stadt. Bis jetzt hat er alle Herausforderungen gemeistert, Corona und diverse Lockdowns inklusive. Doch angesichts der steigenden Energiepreise verlässt selbst Percig der Mut. Besonders dann, wenn er einen vorausschauenden Blick auf das kommende Jahr wirft und das, was ihn dann für sein Lokal an zu bezahlenden Strom- und Gaskosten erwartet.

Percig merkt an: „Beim Strom muss ich mindestens um das drei bis vierfache der bisherigen Kosten rechnen. Beim Gas kann es mir mein Anbieter nicht einmal sagen, um wie viel ich mehr zahlen werde.“

„Die Situation spitzt sich zu. Immer mehr Unternehmer machen die Augen auf und melden sich bei mir“

Daher versucht Percig, andere Branchenkollegen und Unternehmer auf das Problem aufmerksam zu machen. „Die Situation spitzt sich zu. Immer mehr Unternehmer machen die Augen auf und melden sich bei mir“, sagt Percig, der auch überlegt, eine Unterschriftenliste zu starten. Er habe den Eindruck, die Bundesregierung sei mit sich selbst beschäftigt, denn in Deutschland und der Schweiz habe man bereits eine Energiebremse für Unternehmer eingeführt. „Hierzulande habe ich davon noch nichts gehört“, sagt Percig.

Dass Unternehmer das Handtuch werfen, weil sie sich die Energiekosten nicht mehr leisten können, ist Realität. Karin Becker hat vor, ihre Second Hand Boutique „segunda mano“ in der Hauptstraße 18 zu schließen. Auch wenn es paradox klingt: „Ich kann es mir nicht leisten, nicht zuzusperren“, sagt Becker, die seit elf Jahren Unternehmerin in Mödling ist. Übernommen hat sie das Geschäft von ihrer Vorbesitzerin und hat es sukzessiv zu einem beliebten Modegeschäft aus zweiter Hand entwickelt.

„Wo und was soll ich da einsparen?“

Das Groteske daran, „obwohl mein Geschäft sehr gut geht, muss ich zusperren“, bedauert Becker. Nach zwei Jahren Corona, mit jetzt noch empfindlichen Miet-, Gas- und Strompreiserhöhungen kann sie das alleine nicht mehr stemmen. „Ich bräuchte weit über 10.000 Euro mehr Umsatz im Jahr, um all die Teuerungen zu kompensieren“, rechnet Becker vor, die stets ihre Finanzen im Blick hat. Sie könne auch nichts einsparen, „ich betreibe mein Geschäft alleine“.

Sie putzt, nimmt neue Ware an, bewertet sie, registriert sie, berät, verkauft, hat für jede Kundin ein offenes Ohr, macht die Buchhaltung und retourniert die nicht verkaufte Ware nach einer Zeit. „Wo und was soll ich da einsparen?“ Nachsatz: „So was habe ich noch nicht erlebt, dass man ein gut gehendes Geschäft zusperren muss, ich habe in die Politik kein Vertrauen mehr, ich weiss nicht, was mich da noch alles erwartet.“

Und bevor sie in eine Insolvenz schlittert, hört sie lieber auf, die Coronazeit habe all ihr Erspartes aufgefressen, ihre Familie unterstützte sie finanziell, Förderungen habe sie nicht einen Cent bekommen.

Mödlings Wirtschaftskammer-Obmann Martin Fürndraht versichert, auf der Seite der Unternehmer zu stehen. „Seit Monaten fordern wir für die Betriebe substanzielle und unbürokratischen Hilfen, auch wenn uns lieber wäre, wir bräuchten keine Hilfen. Aber bei Energiepreissteigerungen bis zum Zehnfachen sind Unterstützungen für unsere Betriebe ein absolut notwendiger Schritt“, verspricht Fürndraht vollen Einsatz für die Unternehmen.

