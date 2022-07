Mögliche Bahnunterführung in Laxenburg

Werbung

Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, um die Möglichkeit einer Unterführung auf der L154 mit der Eisenbahnkreuzung Aspangbahn zu prüfen.

Bürgermeister David Berl, ÖVP, erklärt die Hintergründe: „Die Eisenbahnkreuzung an der L154 ist derzeit durch eine Schrankenanlage gesichert und verursacht mehrmals am Tag einen Rückstau in beiden Richtungen. Zudem planen die ÖBB den Ausbau der Inneren Aspangbahn und damit einhergehend eine Erhöhung der Taktung im Fahrplan.“

Bereits seit 12. Juni sind die Züge der ÖBB zwischen Wien Hauptbahnhof und Wiener Neustadt Hauptbahnhof täglich unterwegs.

Die Kosten für diese Studie betragen 26.460 Euro inklusive USt und sollen zu je einem Drittel von der ÖBB-Infrastruktur AG, dem Land NÖ und der Marktgemeinde Laxenburg getragen werden. Aus diesem Grund soll ein Übereinkommen mit der ÖBB-Infrastruktur AG und dem Land NÖ abgeschlossen werden. ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif bestätigt: „Die Machbarkeitsstudie wird von uns gemeinsam mit der Gemeinde und mit dem Land durchgeführt, das ist bereits im Laufen. Der Bahnhof wird in den nächsten Jahren im Reinvestitionszyklus, in Abstimmung mit der Gemeinde modernisiert. Die Planungen werden zeitnah gestartet, aktuell planen wir mit einer Umsetzung voraussichtlich bis 2025.“

