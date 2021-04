Egal, an welchem Ort schlussendlich gespielt wird, das Konzept für die kommende Saison „Shakespeare in Mödling“, das Sommertheater – normalerweise – im Konzerthof des Gemeindeamts, steht bereits. Regisseurin und Intendantin Nicole Fendesack wartet mit „Windstärke 21“ mit einem Stück auf, das von William Shakespeares „Der Sturm“ inspiriert ist. Fendesack transferiert die Handlung, die Geschichte der zwei verfeindeten Brüder, von denen der eine den anderen auf eine Insel verbannt, in die Zukunft. Spielorte sind ein Raumschiff und die Erde. „Starwars“ lässt grüßen.

Und es wird wieder fleißig gegendert. Auf der Insel leben nur Frauen, nur eine hat einen Sohn. Das Raumschiff ist ausschließlich „bemannt“, Ausnahme – eine Tochter. „Wir werden auch heuer alles sehr witzig und sehr musikalisch anlegen“, verspricht Fendesack, die selbst als Erzähler fungieren wird.

Das Ensemble wird nahezu identisch mit dem des Vorjahres sein und erwartet das Publikum „mit größter Vorfreude. Lassen Sie sich von uns verzaubern“.

Samantha Steppan ist dieses Mal „nur“ für die Organisation verantwortlich, sie ist zur „Shakespeare in Mödling“-Zeit allerdings mit Max G. Fischnaller im Rahmen des „Salzburger Straßentheaters“ im Carlo Goldonis Klassiker „Der Diener zweier Herren“ engagiert.

Premiere für „Windstärke 21“ ist am Donnerstag, 1. Juli.