Ein Ticket - viele Acts: das Mödlinger Zentrum war Bühne

„Es war eine außergewöhnliche Atmosphäre, es waren so viele Leute unterwegs, man hatte das Gefühl, die Stadt pulsiert”, beschreibt Vizebürgermeister und „Sturm-und-Klang“-Organisator Rainer Praschak das überaus erfolgreichen Musik-Event in der Mödlinger Innenstadt. Mit einem Ticket konnten die Besucher, es waren auch heuer mehr als 500, an fünf Locations verschiedene Konzerte österreichischer Künstler und eine bemerkenswerte Tucholsky-Lesung des Schauspielers Robert Stadlober in der Galerie Arcade genießen.

In der Stadtgalerie waren Aze, Yukno und Garish zu hören, Letztere feiern ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. In der Redbox gastierten Salami Sux, Christl, Sophia Blenda und Endless Wellness, in der Bühne Mayer Mikala Norgaard, Tuell & Tränen, Frau Thomas & Herr Martin und Bad Weed. In der besonderen Atmosphäre der Spitalskirche kamen die Darbietungen von Doppelfinger, Alicia Edelweiss und Oska besonders gut zur Geltung.

„Es ist ein ganz spezielles Publikum, musikaffin und an alternativen und innovativen österreichischen Bands interessiert, die zu uns kommen”, erklärte Praschak, „Junge und Ältere, nicht nur aus Mödling, sondern auch aus Baden oder Wien.”

Hinsichtlich der Besucherzahlen waren einige der Locations am Limit, so zum Beispiel die Bühne Mayer, zumal sich auch herumgesprochen hatte, dass sich hinter dem Namen Frau Thomas & Herr Martin niemand Geringerer als Songcontest-Gewinner Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Martin Zerza verbergen, die mit viel Schmäh rund um das Thema Beziehung und mit einem breitgefächerten musikalisch virtuosen Programm, begleitet von einer exzellenten Band, das Publikum unterhielten. „Dass nicht mit der Zugnummer ,Conchita' geworben wurde, geschah auf Wunsch von Tom Neuwirth”, erläutert Praschak: „Er hat unterschiedliche Kunstprojekte, eines davon ist eben Frau Thomas & Herr Martin, und diese sollen nicht vom Namen Conchita dominiert werden.”