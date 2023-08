Musikhighlights: Eine Stadt. Ein Tag. Ein Ticket.

Eine Stadt. Ein Tag. Ein Ticket: „Sturm & Klang“ lädt am 2. September ab 17 Uhr zum fünften Mal z u einem besonderen Musik-Event. An mehreren Spielstätten treten gestaffelt und jeweils mit rund fünf Minuten Fußweg zu erreichen namhafte Musiker auf. Initiator und Organisator ist Vizebürgermeister Rainer Praschak von den Grünen gemeinsam mit dem Kulturverein re:flex. Für Praschak ist äußerst wichtig: „Wir haben bei der Programmgestaltung darauf geachtet, dass die Zahl der Frauen und Männer auf und hinter der Bühne ausgeglichen ist, die Tatsache, dass Frauen im Musikgeschäft immer noch unterrepräsentiert sind – sowohl auf als auf, hinter und neben der Bühne – ist traurige Realität. Das gleiche gilt aber auch für die Tatsache, dass unzählige herausragende, kompetente und talentierte Frauen in dieser Branche tätig sind. Der Ansporn die Gleichstellung von Geschlechtern und die Sichtbarkeit von Frauen in dieser Branche voranzutreiben, scheint daher mehr als naheliegend.”

Für jeden Geschmack etwas dabei

Die unterschiedlichen Spielstätten und Programme laden erneut zum Flanieren und Gustieren ein. Und Highlights findet man im Programm von Sturm und Klang 2023 in großer Zahl: Garish, im Rahmen ihrer 25 Jahre Jubiläumstour machen sie im Rahmen vom Festival Station in Mödling. Die sechs, sieben oder acht Amadeus-Nominierungen lassen einen eher den Status eines Martin Scorseses zurechnen, als zur Klageschrift zu gereichen: Die Unnachgiebigkeit und Langlebigkeit von Werk und Schaffen strahlen weit größer. Für Praschak eine Ehre, dass die Band im Rahmen ihrer 25 Jahre Jubiläumstour auch Mödling beehrt.

Frau Thomas und Herr Martin sind auch dabei. Foto: Lukas Feix

Weitere Acts sind Frau Thomas und Herr Martin, hinter diesem Namen verbirgt sich das Wienerlied Projekt von Songcontest Gewinner Tom Neuwirth und die Senkrechtstarter AZEund YUKNO, Oska, die gerade mit ihren Debütalbum und mit über 100 Konzerten im Jahr 2022 in ganz Europa für großes Aufsehen sorgt, eine Reise durch die Zeit mit Kurt Tucholsky gesungen, gesprochen und gespielt von Schauspieler und Musiker Robert Stadlober in der Galerie Arcade, Doppelfinger, Endless Wellness, Alicia Edelweiss, Bad Weed, Sophia Blenda, Salami Sux und die Lokalmatadore Tuell und Traenen.

Oska sorgt gerade mit ihren Debutalbum und mit über 100 Konzerten im Jahr 2022 in ganz Europa für großes Aufsehen. Foto: Hanna Fasching

Ein Festivalpass für alle Spielorte

Als Stadtfestival folgt Sturm und Klang dem Prinzip: Viele Orte – ein Ticket. Das bedeutet, dass es ausschließlich Festivalpässe gibt, die wiederum zum Eintritt in alle teilnehmenden Spielstätten berechtigen – solange dort Platz ist. Die Locations: Stadtgalerie, Galerie Arcade, Bühne Mayer, redbox und Spitalskirche.

Weitere Informationen zu Programm, Rahmen und Ablauf des Festivals sind in Form von Programmheften sowie im Internet verfügbar. www.sturmundklang.at