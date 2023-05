Pkw in Flammen: Vater brachte Familie in letzter Sekunde in Sicherheit .

Während der Fahrt auf der Südautobahn verlor am Sonntagnachmittag ein BMW X5 plötzlich an Leistung. Der Fahrer lenkte sein Fahrzeug auf den Pannenstreifen, dann ging es auf einmal ganz schnell: Rauch und erste Flammen schlugen aus dem Fahrzeug!