Nach der Alarmierung durch die Bezirksalarmzentrale um 0:28 Uhr rückten die Wiener Neudorfer Feuerwehrmänner mit vier Fahrzeugen zur Unfallstelle in Fahrtrichtung Graz aus. An der Einsatzstelle wurden die beiden verletzten Unfalllenker bereits durch das Rote Kreuz medizinisch erstversorgt und im Anschluss daran in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr barg mit Hilfe des Ladekrans des Wechselladerfahrzeugs (WLF) die zwei Unfallfahrzeuge. Die FF Wiener Neudorf stand über 90 Minuten mit 14 Mann im nächtlichen Einsatz.

