Bezirk Mödling: Nach Wien im U-Bahntakt

Die Rechnung ist einfach. Will man mehr Personen vom Auto in den Zug bringen, muss man vor allem die Intervalle verdichten. Das ist zwischen Mödling und Wien nicht möglich: Mit bis zu 400 Zügen pro Werktag ist der Streckenabschnitt bereits einer der am stärksten frequentierten im gesamten ÖBB-Netz. Deshalb ist seit Jahren vom viergleisigen Ausbau die Rede. Auf den beiden mittleren Gleisen verkehren die Schnellbahnen, auf den äußeren der Güter- und überregionale Bahnverkehr.

Jetzt geht es nach unzähligen Gesprächen und Diskussionen mit den Gemeinden zumindest planungstechnisch ins Finale. Vertreterinnen und Vertreter der ÖBB standen in der Vorwoche in den betroffenen Gemeinden Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf und Mödling der Bevölkerung Rede und Antwort.

Projektleiter Christian Trummer erwartet im NÖN-Gespräch „eine technisch herausfordernde Baustelle. Der Untergrund gilt vorwiegend als sehr nass. Man darf auch nicht vergessen, dass während des Baus der Bahnbetrieb aufrechterhalten werden muss“.

Lärmschutz und Luftgüte werden geprüft

Grundsätzlich gezeigt wurden Unterlagen, die dem Einreichplanungsbeginn zuzuordnen sind. „Ein Zwischenstand“, merkt Trummer an. Lärmschutz, Luftgüte und Erschütterungen durch Garnituren, die mit bis zu 160 km/h dahinbrausen werden, „werden auf gesamte Länge untersucht“.

Der 4-gleisige Ausbau bringt Änderungen an der Oberfläche mit sich. So muss in Perchtoldsdorf die Mühlgasse-Brücke Richtung Süden verschoben und völlig neu gebaut werden, an der Grenze zu Brunn am Gebirge entsteht die Station „Europa-Ring“. Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, ist froh, die Bewohner im Bereich Vesperkreuzstraße beruhigen zu können. Richtung B12 wird es nur eine Fuß- und Radfahrer-Unterführung geben.

Unterführung in der Schiller-Straße

Die Grenzgasse-Querung (Maria Enzersdorf/Mödling) ist mit dem Projekt Geschichte, dafür wird die Franz Josef-Straße in Maria Enzersdorf aufnahmefähiger. Ebendort ist der Schranken schon jetzt fast dauern geschlossen, nur noch 900 Fahrzeuge sind ebendort unterwegs. Eine Querung der Südbahntrasse im Bereich Neugasse – Schönberg-Park ist vorgesehen.

Und Mödling freut sich auf die Erfüllung eines jahrzehntelangen Wunsches. Die Relation Schiller-Straße wird – wenn auch mit einem Verschwenk Richtung Hasslinger-Straße – als Unterführung geführt. Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, „von enormer Bedeutung – vor allem für die Betriebe“. Zudem sei eine Entlastung für die Bahnbrücke mit ihren täglich 20.000 Fahrzeugen in Sicht.

Das Gesamtprojekt hält der Stadtchef für „vorbildlich und zukunftsweisend. Es gibt dann Schnellbahnverbindungen nach Wien fast im U-Bahn-Takt. Eine derartige Verbindung sucht ihresgleichen“.

Auch Verkehrs-Stadtrat & Vizebürgermeister Rainer Praschak, Grüne, ist vom Vorhaben angetan, besonders auch vom „Rad-Highway entlang der gesamten Bahntrasse, der das Radfahren auf eine andere Ebene heben wird“.

Voraussichtlich ab Jahresende startet die Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit dem Bau im Abschnitt Wien-Meidling bis Liesing könnte 2027 begonnen werden.

Bahn fährt viergleisig ab

