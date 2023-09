Die Maria Enzersdorfer „Gartenstadt“ ist 60

1963 zogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner (Betriebsangehörige) in die „Gartenstadt Südstadt“, die rund um die Generaldirektion der damaligen NEWAG/NIOGAS (der heutigen EVN) errichtet wurde. Die ersten Straßen, die besiedelt waren, waren die Dobrastraße und die Erlaufstraße. Nach und nach wuchs die Südstadt zu ihrer jetzigen Größe und Form mit Wohnungen und Häusern, einer Kirche, Kindergarten und Schule samt Hort, einer Bibliothek, einem Einkaufs-, aber auch einem Sportzentrum und viel Grünflächen samt Freizeitgelände heran. In der Südstadt wurden viele Bauformen umgesetzt: Vom Bungalow über einstöckige Varianten, zwei- und viergeschoßige Stelzenhäuser bis hin zu zwei Hochhäusern.

Das 60-Jahr-Jubiläum der Südstadt wurde am Freitag in der „Arkade Südstadt“ gefeiert. Volksschülerinnen und Volksschüler aus der Südstadt eröffneten den Festreigen mit Tanz- und Gesangsaufführungen, eine Riesenbubbleshow folgte. Für Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, ist die Südstadt „gut gebaut und eine rüstige 60erin, eine Gartenstadt, die bis heute nichts an Attraktivität verloren hat“. Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck, ÖVP, verglich die Südstadt mit „einer 60-jährigen Ehe, das ist die diamantene Hochzeit, womit man sagen kann, dass die Südstadt ein Juwel ist“.

Im Rahmen des Festaktes, der von der Blasmusik Maria Enzersdorf musikalisch begleitet wurde, wurden verdiente Maria Enzersdorferinnen mit Ehrenzeichen ausgezeichnet: Hanne Raab und Renate Franner (in Abwesenheit) für ihre Verdienste um die Nachbarschaftshilfe Südstadt-Maria Enzersdorf, Missy May für den Sieg bei der ORF-Dancing Stars-Show, Anna-Maria und Eirini-Marina sowie Vasiliki Pagona Alexandri zu ihrer Gold- beziehungsweise ihren Silbermedaillen im Synchronschwimmen bei der WM in Japan, Badmintonspielerin Katrin Neudolt zu ihrer Silbermedaille bei den Deaflympics sowie Dressurreiterin Katharina Zajic zum Gewinn der Silbermedaille bei der Europameisterschaft der Junioren.

Ein Konzert der Acapella-Gruppe Safer Six und eine Lasershow rundete das Programm genauso ab wie der Besuch des Maria Enzersdorfer Fußballklubs Admira Wacker, von Sportlern des Heeresleistungssportzentrums sowie der Freiwilligen Feuerwehr und der Pfarrjugend. Die Wirtschaftstreibenden der Arkade Südstadt feierten mit einer Langen Einkaufsnacht mit.