Pater Norbert Stigler bei Bergtour abgestürzt .

Die Nachricht verbreitete sich am Nachmittag des 30. Juli wie ein Lauffeuer. Pater Norbert Stigler OC ist (78), der beliebte Pfarrer von Sulz, war in den späten Vormittagsstunden bei einer Bergtour in den Sextener Dolomiten in Südtirol an einer schmalen Stelle am Rotwandköpfl ausgerutscht und 70 Meter in den Tod gestürzt.