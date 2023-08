3.000 Fans bei Top-Konzertreihe in Wiener Neudorf

Die - noch dazu kostenlose - Open-Air Konzertreihe „Sunset Sound“ startete zu Ferienbeginn mit Hitparadenstürmer „Lemo“ Clemens Kinigadner und ging mit der Pop-Band „Alle Achtung“ zu Ende. Wie im Vorjahr wurden die Konzertabende von Reinhart Gabriel, Co-Veranstalter von „The Voice“ in Österreich, und Rozalija Gregurek moderiert. Das Programm war abwechslungsreich, von der kolumbianischen Sängerin Laura Aya & Band, der Funk- und Soulband Hot Pants Road Club, Beatbox-Weltmeister fii, der Austropop-Entdeckung Chris Steger, Pop-Sängerin KTEE, die Coverband R.ock I.n P.eace… In Memoriam of the Superstars, die niederösterreichische Pop-, Indie- und HipHop KünstlerPalffi sowie das Best of Kultmusical – die Show! war musikalisch alles mit dabei.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Sunset Sound-Konzertreihe auch heuer wieder so viele Musikliebhaber jeden Alters begeistern konnten“, freute sich Center Manager Zsolt Juhasz. „Die Stimmung war an jedem Abend einzigartig. Die Planungen für das nächste Jahr sollen schon bald beginnen“, hatte er die gute Nachricht parat.