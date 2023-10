Spar bekundet Interesse an Gießhübls Bauhofgelände

In der Diskussion um die Zukunft des nun bald freiwerdenden Bauhofgeländes der Gemeinde Gießhübl hat nun Spar bestätigt, Interesse an dem Grundstück zu haben: „Ja, wir wollen die Nahversorgung in Gießhübl um einen zweiten Supermarkt bereichern, zumal das Grundstück auch den Vorteil hat, dass keine neue Fläche versiegelt wird. Wir stehen in den Startlöchern und haben Interesse - der Ball liegt jetzt bei der Gemeinde“, lautet die Antwort des Konzerns auf die NÖN-Anfrage.

Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP, definiert seine Position sehr entschieden: „Wir haben Spar schon vor geraumer Zeit mitgeteilt, dass wir das Grundstück nicht verkaufen, unsere Ansicht hat sich diesbezüglich nicht geändert.” Es seien auch schon andere Supermärkte an die Gemeinde herangetreten: „Derzeit brauchen wir das Gelände auch noch, eventuell werden wir es als Lagerfläche verpachten.”