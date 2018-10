Der Wettbewerb wurde vom Buchklub und der Niederösterreichischen Leseinitiative „Zeitpunkt Lesen“ veranstaltet. Die Organisatoren luden die Jugendlichen dazu ein, sich mit ihrer jeweiligen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Schmalwieser beeindruckte ihr Publikum mit einem kreativen Poetry slam-Beitrag.

In diesem Beitrag setzte sich das junge Schreibtalent kurzweilig mit der Geschichte Österreichs auseinander, um zu erkunden, worauf es im Leben ankommt: „Im Leben musst du keinen besiegen, nur abends im Bett sollst du in Ruhe liegen und sorglos deine Seele in die Hand deiner Zukunft geben. Dann schmilzt die Zeit dich weich wie Wachs und warm wie Kerzenschein. Ich habe genau eine Botschaft an mein und jedermanns future self: Nur eines sollst du sein – ein guter Mensch.“

In den Reihen der begeisterten Zuhörer befanden sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras und Buchklub-Vorsitzende Christa Prets. Im Anschluss an ihren Auftritt diskutierte Schmalwieser auf der Bühne mit Buchklub-Geschäftsführer Gerhard Falschlehner und mit Univ.-Prof. Michael John, Vorstand des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Kepler Universität Linz, zum Thema Jugendkultur.

Für Aufsehen sorgte Schmalwieser in der Vergangenheit bereits im Bundesrealgymnasium Keimgasse als Chefredakteurin der Schülerzeitung und als Mitglied der NÖ Schreibakademie Mödling. Sie ist Preisträgerin des Jugend-Förderpreises der Berliner Festspiele 2017 und des NÖ Kurzgeschichtenwettbewerbs.

Zweimal gewann Sie den grenzüberschreitenden Poetry Slam „Be A Border Crosser“ von Zeit Punkt Lesen in Melk. Ihre Texte veröffentlichte sie bisher u.a. in den Literaturmagazinen DUM und &Radieschen sowie in einer Lyrik-Anthologie beim MUC-Verlag.